Avioneta tipo ambulancia se accidentó rumbo a Mitú; fue hallada cerca a una comunidad indígena

Así lo confirmó la Aeronáutica Civil, quien confirmó el fallecimiento de todos los ocupantes de la aeronave.

  • La avioneta fue hallada cerca a una comunidad indígena en Vaupés. Foto: Dirección Nacional de Bomberos
    La avioneta fue hallada cerca a una comunidad indígena en Vaupés. Foto: Dirección Nacional de Bomberos
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

24 de agosto de 2025
bookmark

Una avioneta tipo ambulancia fue hallada cerca a una comunidad indígena en Mitú, departamento de Vaupés, Así lo confirmó la Aeronáutica Civil mediante un comunicado.

La avioneta de la empresa SAE con matrícula HK-1833 fue hallada este domingo, 24 de agosto, cerca a la comunidad indígena de Belén de Inambú, en el Amazonas colombiano. Todos los ocupantes fallecieron.

Lea también: Urgente | Se estrelló una avioneta en Nechí, Bajo Cauca antioqueño: hay un muerto

Dentro de las víctimas mortales estarían el médico Javier Gómez, el piloto Jorge Moreno, la paciente Luz Milena Londoño y un acompañante aún sin identificar. La Dirección Nacional de Bomberos confirmó la atención del siniestro en el lugar.

Las autoridades confirmaron que dentro de las víctimas mortales se encontraba una mujer en estado de gestación. El teniente Johimer Gasca junto al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mitú atendieron el siniestro.

“En este momento, se coordinan acciones con las comunidades locales para obtener información detallada sobre lo sucedido y avanzar en la recolección de datos que permitan iniciar la investigación correspondiente”, notificó la Aeronáutica Civil.

¿Cómo operan las avionetas ambulancias en Colombia?

Las avionetas ambulancia son aeronaves equipadas para funcionar como una unidad de cuidados intensivos (UCI) y su objetivo es transportar pacientes que están gravemente enfermos o heridos a centros médicos adecuados.

Su uso se da cuando un paciente necesita ser trasladado a otra ciudad debido a un tratamiento que requiere una tecnología que no se encuentra en la población donde se encuentre. En estos vuelos hay compañía de un médico, personal de enfermería dependiendo de la situación y equipos que monitorean los signos vitales del paciente.

Sigan leyendo: Así es el avión P-8 que acompaña a los tres buques de guerra estadounidenses rumbo a Venezuela

