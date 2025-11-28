x

Migración refuerza controles en zonas turísticas de Medellín ante llegada masiva de extranjeros

La autoridad migratoria anunció una serie de operativos de control en los principales corredores turísticos de Medellín para evitar casos de explotación sexual. Aquí los detalles.

  • El propósito principal de las autoridades es identificar irregularidades en el estatus migratorio de turistas y verificar si hay extranjeros con antecedentes de explotación sexual. FOTO: Cortesía Migración Colombia
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

28 de noviembre de 2025
Medellín se prepara para la alta afluencia de turistas extranjeros que llegarán próximamente para las fiestas decembrinas. Según datos de la Alcaldía, se espera que en diciembre lleguen desde el aeropuerto José María Córdova cerca de 225.000 pasajeros y en enero 195.000.

Turistas de países como México, Estados Unidos y República Dominicana, estarán por las calles de la capital antioqueña. La administración distrital calculó que en promedio el 54,4 % de los viajeros que entrarán en enero serán visitantes no residentes, tanto colombianos como extranjeros.

Le puede interesar: Medellín se prepara para fin de año: turismo dejará derrama de 143,7 millones de dólares

A raíz de esto, la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia adelantó una serie de operativos de control en los principales corredores turísticos de Medellín, con el objetivo de verificar que los establecimientos hoteleros, apartahoteles, hostales y plataformas de renta corta cumplan con los requisitos de registro en el Sistema de Información para el Registro de Extranjeros (SIRE) y reporten oportunamente la información de sus huéspedes.

Estas acciones se llevarán a cabo en sectores como El Poblado, Provenza, el Parque Lleras y otros puntos de alta actividad turística, donde oficiales de Migración Colombia, en articulación con la Policía, la Secretaría de Seguridad y gestores de convivencia de la Alcaldía de Medellín, han reforzado la vigilancia y control a estos establecimientos comerciales.

El propósito de las autoridades es identificar irregularidades en el estatus migratorio, activar la búsqueda de visitantes extranjeros que tienen la intención de hacer turismo con fines de explotación sexual, así como mitigar los casos de menores de edad que son encontrados solos en establecimientos nocturnos, vías públicas y hoteles.

Durante las verificaciones, Migración revisó documentos, adelantó verificación de registros en plataformas oficiales e hizo orientación a administradores y encargados de alojamientos sobre las obligaciones legales en materia de reporte migratorio.

No permitiremos que ciudadanos extranjeros lleguen al país para vulnerar a nuestros niños, niñas, adolescentes o para afectar la tranquilidad”, expresó la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López.

La autoridad migratoria anunció que estas verificaciones continuarán y se intensificarán durante la temporada alta en Medellín y su área metropolitana, con operativos en las calles y lugares concurridos.

Lea más: Más de 50 extranjeros han sido devueltos en 2025 cuando intentaban ingresar a Medellín

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué zonas de Medellín están bajo control de Migración Colombia?
Las autoridades están enfocando sus operativos en los principales corredores turísticos, incluyendo los barrios de El Poblado, Provenza y el Parque Lleras. Son zonas de alta afluencia de turistas y concentración de establecimientos de alojamiento.
¿Qué es el sistema SIRE que están verificando?
SIRE significa Sistema de Información para el Registro de Extranjeros. Es la plataforma donde hoteles, hostales y plataformas de alquiler de corta estancia deben registrar obligatoriamente la información de todos sus huéspedes extranjeros.
¿Cuántos turistas extranjeros espera Medellín para fin de año?
La Alcaldía de Medellín espera que cerca de 225.000 pasajeros ingresen por el aeropuerto José María Córdova solo en diciembre. Se proyecta que el turismo deje una derrama económica de 143,7 millones de dólares en la ciudad.

