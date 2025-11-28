Colombia empató con Bolivia en La Paz y se mantiene líder de la Liga de Naciones

De esta manera Colombia se mantiene líder de la Liga de Naciones con siete puntos.

Tras el primer tiempo con empate 0-0 en la segunda parte las cafeteras fueron sorprendidas en la primera acción de juego y de media distancia Sonia Turihuano marcó; mientras que Gabriela Rodríguez logró de nuevo el empate a los 75 minutos.

Entre la novedades que presentó Colombia estuvo el regreso a la nómina titular para el duelo ante Bolivia con cuatro cambios con relación al partido pasado ante Ecuador, incluida la presencia de la antioqueña Manuela Vanegas, que regresó a la Tricolor.

El técnico Ángelo Marsiglia no pudo contar con Daniela Montoya y Leicy Santos, por tema médico, ya que luego del almuerzo presentaron problemas de salud, con una gastroenteritis.

La Selección Colombia femenina empató como visitante ante Bolivia en el estadio Hernando Siles, La Paz, y con siete unidades se mantiene en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Naciones.

Finaliza el partido, con empate de Colombia como visitante 1-1 ante Bolivia.

Minuto 90+9’: Opción de Linda Caicedo, su remate fue desviado al tiro de esquina.

Minuto 90: Se jugarán nueve minutos más en La Paz.

Minuto 83: Valerín Loboa, sola, de cabeza se pierde el segundo de Colombia, su cabezazo se fue lejos del arco, tras un centro preciso de Landázuri.

Minuto 80: Colombia se ve mejor en el juego y domina las acciones en busca del segundo tanto para ganar el compromiso. Bolivia solo busca por el contra golpe, pero las cafeteras están bien paradas en el campo.

Minuto 75: Gol de Colombia, Gabriela Rodríguez llegó por el centro del área, la más pequeña metió el balón tras un cobro de tiro libre ejecutado por Marcela Restrepo y empata las acciones del duelo 1-1.

Minuto 69: Gran acción de Linda Caicedo, para habilitar a Manuela Vanegas que remató y se fue cerca del arco, Jorelyn Carabalí llegó por la otra banda y se lanza, pero la pelota se fue fuera del campo.

Minuto 55: Doble cambio en Colombia salen del campo Yirleidis Quejada y Carolina Arias para que ingresen Ivonne Chacón y Greicy Landázuri, por lo que las cafeteras cambian el sistema de juego y quedan con tres zagueras en el fondo.

Minuto 50: Marcela Restrepo de tiro libre por poco y logra el empate para Colombia y la arquera Jodi Medina de Bolivia salva al tiro de esquina.

Minuto 45: Arranca el segundo tiempo, y Bolivia aprovecha el triple error en defensa de las cafeteras, para, en la primera acción del segundo tiempo marcar, a través de Sonia Turihuano marca de media distancia.

Arranca el segundo tiempo

Minuto 45+2: Finaliza el primer tiempo del duelo en La Paz, no se mueve el marcador, a pesar de las aproximaciones de Colombia, que ha tenido dos goles anulados por fuera de lugar de Valerín Loboa y Yirleidis Quejada.

Minuto 39: Opción de Linda Caicedo, tras pase de Yirleidos Quejada que está ganando la banda izquierda, permanentemente, el remate de Linda se fue por fuera.

Minuto 23: Se salvó Colombia, el remate de media distancia de Ana Paula Rojas remató en el palo superior del arco defendido por Katherine Tapia.

Minuto 22: Muy cerca Colombia del gol, esta vez, Wendy Bonilla filtró un pase para Valerin Loboa quien llegó por la mitad del campo, pero al momento de definir, la pelota se fue desviada del arco.

Minuto 13: Yiirleides Quejada había anotado de cabeza tras un centro de Daniela Arias, pero nuevamente anulan la acción por fuera de lugar.

Minuto 6: Gol de Valerín Loboa que ganó en velocidad entre las centrales de Bolivia, pero su tanto es anulado por fuera de lugar.

Se inició el partido en el estadio Hernando Siles de La Paz.