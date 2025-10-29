¿Otro efecto de la Lista Clinton? Compañías negaron combustible a avión presidencial de Petro durante escala en España

Un contratiempo logístico impactó el reciente viaje del presidente de Colombia, Gustavo Petro, con destino a Medio Oriente. El incidente ocurrió durante una escala técnica en Madrid, España, donde el avión presidencial se enfrentó a la negativa de varias compañías para suministrarle combustible.
El origen de la dificultad se centró en que las empresas proveedoras, en su mayoría de capital estadounidense, decidieron no atender la solicitud de abastecimiento. Según la información difundida por Julio Sánchez Cristo, “varias de las compañías que dan servicio en Madrid son norteamericanas”.
