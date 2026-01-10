Congresistas demócratas alertan a Trump sobre el “desastre” de una intervención militar en México

Un grupo de 75 legisladores americanos le envió una carta a Marco Rubio, secretario de Estado y mano derecha del presidente estadounidense, divulgada este sábado, en la que se manifestó “firme oposición” a las “amenazas” del expresidente Donald Trump de llevar a cabo operaciones militares en México.

En la misiva, además, resaltaron “los esfuerzos renovados” de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para enfrentar el crimen organizado.

“Bajo la presidenta Claudia Sheinbaum, México ha dramáticamente incrementado su cooperación con Estados Unidos. Cualquier acción militar unilateral violaría la soberanía de México, y mancillaría la nueva era de cooperación que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha comenzado”, se lee en la misiva.

Por otro lado, rechazaron vehementemente el uso de la fuerza militar en el operativo que capturó a Nicolás Maduro y a su esposa en Caracas: “Escribimos para oponernos firmemente al uso no autorizado de la fuerza militar en Venezuela y a las amenazas del Presidente y funcionarios de la administración que aluden a acciones militares estadounidenses en México sin el consentimiento de este país y sin la autorización del Congreso”, aseguraron.

Justamente, estas declaraciones se dan luego de que el presidente estadounidense Donald Trump, advirtiera en una entrevista en Fox News trasmitida en la noche de este pasado jueves que “vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”.

Las alarmas sobre estas afirmaciones crecen porque suceden luego de la intervención militar que se llevó a cabo en Caracas. Operativo que no tuvo la autorización del Congreso estadounidense.