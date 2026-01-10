x

Congresistas demócratas alertan a Trump sobre el “desastre” de una intervención militar en México

Un total de 75 congresistas demócratas le enviaron un memorándum al secretario de Estado, Marco Rubio, luego de las declaraciones de Donald Trump sobre la intención de realizar operaciones terrestres en México.

  La misiva se dio a conocer luego de que el presidente estadounidense dijera que tiene intenciones de "empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles" en México. Foto: AFP
    La misiva se dio a conocer luego de que el presidente estadounidense dijera que tiene intenciones de “empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles” en México. Foto: AFP
El Colombiano
El Colombiano
10 de enero de 2026
bookmark

Un grupo de 75 legisladores americanos le envió una carta a Marco Rubio, secretario de Estado y mano derecha del presidente estadounidense, divulgada este sábado, en la que se manifestó “firme oposición” a las “amenazas” del expresidente Donald Trump de llevar a cabo operaciones militares en México.

En la misiva, además, resaltaron “los esfuerzos renovados” de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para enfrentar el crimen organizado.

“Bajo la presidenta Claudia Sheinbaum, México ha dramáticamente incrementado su cooperación con Estados Unidos. Cualquier acción militar unilateral violaría la soberanía de México, y mancillaría la nueva era de cooperación que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha comenzado”, se lee en la misiva.

Por otro lado, rechazaron vehementemente el uso de la fuerza militar en el operativo que capturó a Nicolás Maduro y a su esposa en Caracas: “Escribimos para oponernos firmemente al uso no autorizado de la fuerza militar en Venezuela y a las amenazas del Presidente y funcionarios de la administración que aluden a acciones militares estadounidenses en México sin el consentimiento de este país y sin la autorización del Congreso”, aseguraron.

Justamente, estas declaraciones se dan luego de que el presidente estadounidense Donald Trump, advirtiera en una entrevista en Fox News trasmitida en la noche de este pasado jueves que “vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”.

Las alarmas sobre estas afirmaciones crecen porque suceden luego de la intervención militar que se llevó a cabo en Caracas. Operativo que no tuvo la autorización del Congreso estadounidense.

“Destruiría la confianza y debilitaría la cooperación”

En esta carta, los congresistas demócratas advirtieron que una eventual intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano tendría consecuencias negativas para la relación bilateral.

En su pronunciamiento señalaron que “cualquier acción militar unilateral de Estados Unidos dentro de México sin el consentimiento de este país destruiría la confianza, debilitaría la cooperación con las autoridades mexicanas y dificultaría la eliminación de las drogas en las comunidades que representamos”.

Asimismo, instaron a que la política estadounidense tenga en cuenta los avances alcanzados por México en la lucha contra el narcotráfico y la importancia del trabajo conjunto entre ambos países.

Según destacaron, esta cooperación bilateral ha permitido fortalecer la capacidad de aplicación de la ley y obtener resultados concretos en el combate a las organizaciones criminales.

En la carta, los firmantes pidieron además que la administración de Donald Trump se comprometa expresamente a “no realizar ninguna acción militar unilateral de Estados Unidos dentro de México sin la autorización del Congreso”.

En ese sentido, enfatizaron que “una acción militar unilateral contra México sería desastrosa”.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre estas declaraciones que hizo el mandatario estadunidense de iniciar “ataques en tierra a los cárteles”.

Sheinbaum dijo que “por las declaraciones que ha hecho el presidente Trump en estos días, consideramos que es parte de su manera de comunicar. Pero de todas maneras le pedí ayer al canciller Juan Ramón de la Fuente que pudiera tener contacto directo con el secretario del Departamento de Estado (Marco Rubio)”.

De igual manera, agregó que “y si es necesario, hablar con el presidente Trump para fortalecer la coordinación, en el marco que hemos explicado ya en varias ocasiones (...)”.

La conmoción por el operativo militar en Venezuela sigue dejando muchas opiniones encontradas. Sobre todo, por los nuevos límites geopolíticos que esto ha ocasionado. Y, al ser la región latinoamericana una de las más afectadas, las alarmas no paran de aumentar.

Lea también: Gobierno de Nicaragua libera a “decenas” de presos políticos tras petición de Estados Unidos

