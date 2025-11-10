Video | Susto en vuelo que cubría la ruta Popayán–Bogotá y tuvo que aterrizar de forma preventiva en Cali: esta fue la razón

Un avión de la aerolínea Avianca realizó un aterrizaje preventivo hacia las 12:10 p.m. de este lunes, cuando cubría la ruta Popayán–Bogotá. El procedimiento se llevó a cabo luego de que la aeronave, correspondiente al vuelo AV4892, impactara con un ave al momento en que se dirigía al Aeropuerto Internacional El Dorado.

EL COLOMBIANO conoció que uno de los motores resultó afectado tras el choque con el ave, por lo que la aeronave tuvo que realizar un aterrizaje preventivo sin inconvenientes en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali. Los pasajeros fueron reacomodados en otro avión para que pudieran continuar con sus planes de viaje hacia Bogotá.

En casos de aterrizajes preventivos, que se diferencian de los aterrizajes de emergencia, los pilotos junto con el control de tráfico aéreo priorizan desviar la aeronave hacia el aeropuerto más cercano y adecuado para garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación.