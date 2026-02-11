Antioquia despidió con honores, en una sentida ceremonia, a los dos policías asesinados en Anorí

Con una sentida ceremonia cargada de honores y símbolos patrios, la Policía de Antioquia despidió a los subintendentes Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez, asesinados el pasado 8 de febrero en el parque principal del municipio de Anorí, un crimen que se le ha atribuido a las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.



Le puede interesar: Asesinaron a dos subintendentes de la Policía en ataque armado en Anorí, Antioquia En medio de un ambiente de profundo dolor, familiares, compañeros de institución, autoridades civiles y comunidad en general acompañaron los actos fúnebres realizados en Medellín y Vegachí. Los féretros, cubiertos con la bandera de Colombia, fueron escoltados por una guardia de honor que caminó con paso firme mientras sonaban los himnos y se elevaban oraciones por el descanso de los uniformados.

Este es uno de los momentos más tristes, donde se despidió al uniformado Hugo Armado. FOTO: Cortesía Policía de Antioquia

Durante la ceremonia llevada a cabo en Medellín, en el cementerio Campos de Paz, se destacó el compromiso y la trayectoria de los dos subintendentes, quienes llevaban varios años al servicio de la institución. Entre lágrimas, sus compañeros los recordaron como hombres íntegros, dedicados a proteger a la ciudadanía incluso en los territorios más complejos del Nordeste antioqueño.

Con honores, la institución cerró una jornada marcada por la tristeza, pero también por el reconocimiento a la labor de dos hombres que, según sus superiores, “murieron cumpliendo su deber”.

En medio de la ceremonia, estuvieron presentes fotografías, prendas de los uniformados y coronas de flores. FOTO: Cortesía Policía de Antioquia

Dos hombres que dedicaron su vida a la institución

Hugo Armando Castaño Morales, de 38 años, tenía 18 años y 10 meses de servicio en la Policía. Por su parte, el subintendente Melquiades de Jesús Arismendy Pérez, también de 38 años, llevaba 16 años y un mes de servicio. Este último había sido trasladado de urgencia al centro asistencial del municipio en el momento del ataque, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Los uniformados fueron asesinados mientras patrullaban

Los dos subintendentes estaban patrullando y realizaban labores de verificación y control de establecimientos comerciales junto a los Escuadrones Móviles de Carabineros (Emcar) cuando fueron atacados. Después de que los uniformados y el Emcar terminaron de realizar los cierres a estos establecimientos, los escuadrones móviles (apoyo que hace presencia en estas labores), se retiraron, dejando solos a los subintendentes, momento en el cual fueron vilmente asesinados. Entérese: Tras el asesinato de dos uniformados en Anorí, denuncian uso de jóvenes como informantes de las disidencias Según la información oficial, los uniformados fueron atacados en el parque principal del municipio por cuatro hombres que se movilizaban en motocicletas. El crimen fue atribuido a las estructuras armadas ilegales que tienen presencia en esa zona. Recordemos que en este municipio se encuentran grupos como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN. Siendo las disidencias al mando de alias Calarcá, la principal estructura sospechosa del ataque, según confirmó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. La Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta $200 millones por información que permita la identificación, individualización y judicialización de los responsables de la muerte de los subintendentes. El crimen generó el rechazo de la Policía Nacional, quienes condenaron que estas situaciones sigan ocurriendo en el país, y en especial en el departamento.

