Antioquia despidió con honores, en una sentida ceremonia, a los dos policías asesinados en Anorí

Con una sentida ceremonia cargada de honores y símbolos patrios, la Policía de Antioquia despidió a los subintendentes Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez, asesinados el pasado 8 de febrero en el parque principal del municipio de Anorí, un crimen que se le ha atribuido a las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.
En medio de un ambiente de profundo dolor, familiares, compañeros de institución, autoridades civiles y comunidad en general acompañaron los actos fúnebres realizados en Medellín y Vegachí. Los féretros, cubiertos con la bandera de Colombia, fueron escoltados por una guardia de honor que caminó con paso firme mientras sonaban los himnos y se elevaban oraciones por el descanso de los uniformados.