Autoridades en Cajicá recolectan 20 TB de información y aumentan recompensa para encontrar a Valeria Afanador

Se cumplen casi siete días desde la desaparición de la niña de 10 años en Cajicá; la recompensa sube de $50 a $70 millones por información que permita dar con su paradero.

    Autoridades de Cajicá analizan videos y testimonios en busca de Valeria Afanador, desaparecida desde el 12 de agosto. imagen: cortesía.
Andrea Lara
18 de agosto de 2025
bookmark

Las labores para encontrar a Valeria Afanador, de 10 años, continúan en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, tras ser vista por última vez el 12 de agosto saliendo del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles. Las autoridades han recolectado más de 20 terabytes de información, entre videos y testimonios, para intentar localizar a la menor, según informó Wilson Halaby Nagi, secretario de Seguridad de Cajicá, en entrevista con Caracol Radio.

“Hay algunas zonas que nos han brindado los videos y se continúa con la recolección, son más de 20 teras las que se han recolectado y que están siendo analizadas por la Policía Judicial. Mientras tanto, seguimos haciendo las labores de vecindario en el sector”, explicó Halaby.

El secretario envió un mensaje a quienes puedan tener información sobre la menor: “Probablemente no la hayan sacado de Cajicá. A través de las líneas habilitadas, pedimos que se comuniquen y brinden información para que la menor pueda regresar al seno de su familia”.

Desde la alcaldía se anunció el aumento en la recompensa por información de valor, que pasa de $50 millones a $70 millones. “Por orden del señor gobernador, se aumenta la recompensa a la persona que nos brinde información que permita dar con el paradero de Valeria”, reiteró el secretario.

Las autoridades, con apoyo de Bomberos y la Policía, continúan la búsqueda en los municipios aledaños a Cajicá, revisando cámaras, entrevistando a vecinos y verificando cualquier información que llegue. Sin embargo, se han recibido reportes falsos que han sido descartados durante las labores de verificación.

El caso sigue bajo seguimiento constante y las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que aporte cualquier dato que pueda ayudar a encontrar a Valeria.

