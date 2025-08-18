Autoridades en Cajicá recolectan 20 TB de información y aumentan recompensa para encontrar a Valeria Afanador

Las labores para encontrar a Valeria Afanador, de 10 años, continúan en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, tras ser vista por última vez el 12 de agosto saliendo del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles. Las autoridades han recolectado más de 20 terabytes de información, entre videos y testimonios, para intentar localizar a la menor, según informó Wilson Halaby Nagi, secretario de Seguridad de Cajicá, en entrevista con Caracol Radio. “Hay algunas zonas que nos han brindado los videos y se continúa con la recolección, son más de 20 teras las que se han recolectado y que están siendo analizadas por la Policía Judicial. Mientras tanto, seguimos haciendo las labores de vecindario en el sector”, explicó Halaby.

El secretario envió un mensaje a quienes puedan tener información sobre la menor: “Probablemente no la hayan sacado de Cajicá. A través de las líneas habilitadas, pedimos que se comuniquen y brinden información para que la menor pueda regresar al seno de su familia”. Desde la alcaldía se anunció el aumento en la recompensa por información de valor, que pasa de $50 millones a $70 millones. “Por orden del señor gobernador, se aumenta la recompensa a la persona que nos brinde información que permita dar con el paradero de Valeria”, reiteró el secretario.