El curioso efecto de Lili Pink en el consumidor: las ventas se dispararon 35% tras redadas de la Fiscalía

Han pasado más de 15 días del megaoperativo de la Fiscalía General de la Nación contra más de 400 tiendas de la famosa Lili Pink. Un caso de presunto lavado y contrabando que sorprendió a Colombia. Y lo sigue haciendo, pues los expertos aseguran que el comportamiento de los consumidores colombianos es, por lo menos, curioso. Luego de la extinción de dominio, que fue tendencia nacional, subieron los clientes que se abalanzaron sobre las vitrinas de la compañía. Aunque en teoría una crisis reputacional debería afectar la imagen corporativa y disminuir las compras, en este caso ocurrió lo contrario: las ventas aumentaron en las semanas posteriores a la redada de la Fiscalía. Le puede gustar: Fiscalía desarrolla operativo de extinción de dominio a...