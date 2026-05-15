Este fue el procedimiento que le aplicaron a Yulixa, ¿por qué puede ocasionar la muerte en las manos equivocadas?

El caso de Yulixa Consuelo Toloza, de 52 años, mantiene en vilo a Colombia. La mujer accedió a hacerse un procedimiento estético en una clínica en el sur de Bogotá que no contaba con las respectivas licencias y cuya dueña es investigada por la desaparición de la mujer. En el centro Beauty Laser le fue practicada una lipólisis láser, también conocida como lipo láser o liposucción láser. Según diferentes portales médicos, esta es una técnica de contorno corporal que utiliza tecnología láser para destruir grasa localizada en zonas como el abdomen, la espalda, las piernas, los brazos o las caderas. Lea también: Así ocurrió la desaparición de Yulixa Tolosa tras cirugía estética en Bogotá De acuerdo con información entregada por familiares y amigas de Yulixa a medios nacionales, la mujer pagó aproximadamente tres millones de pesos por la cirugía. Esto habría sido corroborado por las autoridades que encontraron registros contables en el centro estético de pagos que se solían hacer entre tres a cinco millones de pesos por este tipo de intervenciones.

Respecto a ese procedimiento, en las redes el centro promocionaba sus tratamientos con la promesa de que eran “sin dolor” y a bajo costo. En el caso del paquete aplicado a Yulixa, teniendo en cuenta su oferta, estaría incluida una intervención en tronco completo, una lipotransferencia glútea (transferencia de la grasa extraída a los glúteos), exámenes previos, sedación durante la cirugía, faja postquirúrgica y masajes postoperatorios. Ese procedimiento fue el que esperaba practicarse Yulixa el pasado 13 de mayo cuando fue al lugar desde las 8:00 a. m., sin embargo, fue vista por última vez alrededor de las 4:00 p. m. donde lucía algo desorientada producto, quizás, de alguna sedación aplicada. En la noche cuando se acercaron a llevarle algunos objetos personales, el personal del lugar afirmó que ella se había ido por su cuenta, versión que está encaminada a ser falsa.

¿Cuáles son los riesgos del procedimiento aplicado a Yulixa?

Teniendo en cuenta el relato de allegados a la mujer de 52 años y comparando con su oferta en redes, a la mujer le aplicaron sedación. De hecho, los testimonios recogidos indican que durante la intervención ella comenzó a sentir dolor, por lo que el personal del centro estético decidió aumentarle la dosis. A la hora de aplicar sedación, uno de los elementos con los que suele hacerse es con lidocaína, un anestésico que bloquea las señales nerviosas para que el cuerpo no sienta dolor. Según el portal Care Hospitals, este medicamento puede demorarse en hacer efecto desde 30 minutos hasta tres horas; sin embargo, investigaciones datan que con Yulixa se estaban demorando más de 5 horas.

Este anestésico tiene sus riesgos, pues dentro de sus efectos secundarios están la presión arterial baja, sensación de entumecimiento y hormigueo, fatiga y convulsiones. Una vez se haga su aplicación, debe haber un monitoreo constante, pues esta actúa como un antiarrítmico que bloquea los canales de sodio. De acuerdo con expertos, este bloqueo es el que ocasiona que el corazón se contraiga más despacio para que los nervios no envíen señales de dolor al cerebro. Esto hace que un aumento indiscriminado de su dosis pueda ocasionar su muerte.

¿Cuánto vale una liposucción láser?