Este fue el procedimiento que le aplicaron a Yulixa, ¿por qué puede ocasionar la muerte en las manos equivocadas?

El caso de Yulixa Consuelo Toloza, de 52 años, mantiene en vilo a Colombia. La mujer accedió a hacerse un procedimiento estético en una clínica en el sur de Bogotá que no contaba con las respectivas licencias y cuya dueña es investigada por la desaparición de la mujer.
En el centro Beauty Laser le fue practicada una lipólisis láser, también conocida como lipo láser o liposucción láser. Según diferentes portales médicos, esta es una técnica de contorno corporal que utiliza tecnología láser para destruir grasa localizada en zonas como el abdomen, la espalda, las piernas, los brazos o las caderas.
Lea también: Así ocurrió la desaparición de Yulixa Tolosa tras cirugía estética en Bogotá
De acuerdo con información entregada por familiares y amigas de Yulixa a medios nacionales, la mujer pagó aproximadamente tres millones de pesos por la cirugía. Esto habría sido corroborado por las autoridades que encontraron registros contables en el centro estético de pagos que se solían hacer entre tres a cinco millones de pesos por este tipo de intervenciones.