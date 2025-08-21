Las cinco medidas extraordinarias de seguridad en Cali tras atentado con camión bomba en la base aérea

Luego de la detonación de un camión cargado con cilindros explosivos en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, hecho que dejó al menos cinco personas muertas y varios heridos, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció un paquete de medidas de seguridad para contener la emergencia y evitar nuevos ataques en la capital del Valle del Cauca.
“Le he ordenado al comandante de la Policía de Cali asegurar todas las entradas a la ciudad de manera inmediata”, aseguró el mandatario local. En paralelo, se dispuso la restricción del tránsito de camiones de cuatro toneladas o más, desde las 7:00 de la noche hasta las 4:00 de la mañana, hasta nueva orden. La medida, según Eder, busca cerrar el paso a vehículos de carga pesada que puedan ser empleados para actos similares.