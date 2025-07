Las videollamadas y el burdel: más pistas del ataque a Miguel Uribe

El 6 de junio, un día antes del atentado, González y “El Costeño” se volvieron a comunicar. Ese día, el señalado jefe de la banda hizo una videollamada y, a su lado, estaba el sicario de 15 años: “A él es al que usted va a sacar mañana”. En este punto, la Fiscalía indaga por la presencia de un tercer hombre en un vehículo.

Puede leer: Los dos detalles que facilitaron la captura de Cristian Camilo González, la sexta persona detenida por el atentado contra Miguel Uribe

El día del atentado, alias “El Costeño” le indicó al motociclista que debía dirigirse al parque El Golfito del barrio Modelia. Envió 20.000 pesos por Nequi para tanquear la moto Pulsar NS.

González relató que llegó tarde y, cuando estacionaba su moto, escuchó los disparos. Hizo tres llamadas a “El Costeño”: no le contestaron y decidió salir de la escena del crimen y se fue a su casa a fumar un porro de marihuana.

“Estando en la casa me llama una amiga que se llama Bony, me acuerdo que seguidamente me llama por WhastApp William (alias “El Hermano”, también capturado) y me dice ´llegue al puteadero del Paisa ya’”, relató el conductor.