“Censurable la tónica de ataque de Petro contra Registraduría y CNE”: exregistrador Galindo

Desde hace varias semanas, el presidente Gustavo Petro ha señalado, en varias ocasiones, sus dudas sobre la realización de estos comicios. Particularmente, en la noche de este martes, en medio de una alocución presidencial televisada, se refirió particularmente a, de tenerse irregularidades, solicitar la impugnación de las mesas.
“Para mitigar el efecto de unos algoritmos opacos en el conteo de los votos y un preconteo que es privado completamente en lugar de la orden del Consejo de Estado de un software estatal, público y verificable y auditable, pues lo que hay que hacer es impugnar mesas donde haya irregularidades”, aseguró el presidente.
Ante eso, los llamados de alarma han sido importantes, sobre todo desde varias entidades estatales encargadas de hacerle veeduría a estos comicios legislativos y de consultas que se llevarán a cabo este domingo 8 de marzo.
EL COLOMBIANO consultó con el exregistrador nacional, Juan Carlos Galindo, para entender cuál es el alcance de estos pronunciamientos del presidente Gustavo Petro.
Sobre esto, aseguró que las impugnaciones en las mesas de votación deben realizarse únicamente en los casos previstos por la ley y no de manera generalizada.