“Censurable la tónica de ataque de Petro contra Registraduría y CNE”: exregistrador Galindo

Desde hace varias semanas, el presidente Gustavo Petro ha señalado, en varias ocasiones, sus dudas sobre la realización de estos comicios. Particularmente, en la noche de este martes, en medio de una alocución presidencial televisada, se refirió particularmente a, de tenerse irregularidades, solicitar la impugnación de las mesas. “Para mitigar el efecto de unos algoritmos opacos en el conteo de los votos y un preconteo que es privado completamente en lugar de la orden del Consejo de Estado de un software estatal, público y verificable y auditable, pues lo que hay que hacer es impugnar mesas donde haya irregularidades”, aseguró el presidente. Ante eso, los llamados de alarma han sido importantes, sobre todo desde varias entidades estatales encargadas de hacerle veeduría a estos comicios legislativos y de consultas que se llevarán a cabo este domingo 8 de marzo. EL COLOMBIANO consultó con el exregistrador nacional, Juan Carlos Galindo, para entender cuál es el alcance de estos pronunciamientos del presidente Gustavo Petro. Sobre esto, aseguró que las impugnaciones en las mesas de votación deben realizarse únicamente en los casos previstos por la ley y no de manera generalizada.

¿Cómo se impuga una mesa?

Según explicó Galindo, el procedimiento es claro: “Primero, la impugnación en las mesas puede llevarse a cabo por parte de los testigos electorales una vez los jurados hayan hecho el conteo de los votos”. En ese momento —añadió—, si se presentan irregularidades, los testigos están facultados para actuar conforme a la norma. Además, precisó que “los testigos pueden solicitar el recuento de los votos o formular una impugnación con base en las causales previstas por el artículo 192 del Código Electoral”, subrayando que se trata de un mecanismo reglado y no discrecional.

“Una impugnación masiva es absurda”: exregistrador

Frente a la posibilidad de promover reclamaciones generalizadas, la posición del exregistrador fue enfática: “La impugnación masiva, como la indicó el presidente de la República, es absolutamente equivocada y absurda”. En esa línea, insistió en que “las impugnaciones deben presentarse por los testigos solamente en aquellos casos en donde se presenten las condiciones establecidas para el recuento de votos y para las causales de reclamación del artículo 192”. El análisis advierte que extender esta figura a todo el territorio sin sustento jurídico sería problemático. “Pretender una impugnación masiva en todo el país es absolutamente reprochable y censurable”, afirmó Galindo. Por otro lado, el presidente Gustavo Petro, en la misma alocución, aseguró que “si una mesa no es impugnada, queda válido el preconteo, es decir, lo que dijo la empresa privada de lo que hubo en esa mesa. Pero si se impugna, son los jueces de la República al frente de las comisiones escrutadoras los que volverán a abrir las urnas al día siguiente y volverán a contar los votos para ratificar si lo dicho en el preconteo es cierto o no. Cuantas más mesas impugnadas, más claridad”. El llamamiento a una jornada de “impugnación” que lanzó el presidente Gustavo Petro no cayó muy bien en la opinión pública. Es más, en una entrevista en Blu Radio, el presidente del Centro Nacional Electoral, Cristian Quiroz, aseguró que las causales para que se llegue a impugnar una mesa son, por ejemplo: “que no concuerde el conteo, que las tarjetas no estén marcadas, que haya error en la suma en el E-14 (...) solamente con las causales que estén ahí establecidas”. Es más, enfatizó que no hay posibilidad de impugnar si no existen los fundamentos explícitos para hacerlo. “Si no está dentro de las causales, no”.

Rol de los jurados y la Registraduría