Disidencias de las Farc atacaron estación de policía en Tesalia, Huila: policías respondieron y evitaron robo de un banco

El hostigamiento ocurrió en la noche de este viernes, 5 de diciembre. El ataque no dejó heridos, pero sí cuantiosas pérdidas materiales.

  • El hostigamiento contra la estación de Policía de Tesalia duró cerca de media hora. FOTO: Tomada de redes sociales
    El hostigamiento contra la estación de Policía de Tesalia duró cerca de media hora. FOTO: Tomada de redes sociales
  • Este es el cilindro que habían instalado los integrantes de las disidencias en una entidad bancaria del municipio de Tesalia. El artefacto, por fortuna, no alcanzó a estallar. FOTO: Tomada de X @Armandograjales
    Este es el cilindro que habían instalado los integrantes de las disidencias en una entidad bancaria del municipio de Tesalia. El artefacto, por fortuna, no alcanzó a estallar. FOTO: Tomada de X @Armandograjales
El Colombiano
hace 7 horas
Una violenta noche vivieron los habitantes del municipio de Tesalia, en el departamento del Huila, luego de que presuntos integrantes de las disidencias de las Farc atacaran con explosivos y ráfagas de fusil la estación de Policía de esa localidad.

Lea aquí: Captura de “Mono Gerly” pone la lupa sobre las redes del ELN en España, ¿qué otros operativos se han hecho en ese país?

Al menos diez uniformados que se encontraban en la estación repelieron el ataque de los hombres armados, que inició sobre las 9:30 p .m. y duró cerca de media hora. Pese al largo intercambio de ataques, ninguno de los uniformados ni tampoco civiles resultaron heridos; sin embargo, el hecho dejó varios vehículos incinerados y daños estructurales en algunos locales comerciales.

El comandante de la Policía Huila, coronel Carlos Eduardo Téllez, confirmó que el ataque fue perpetrado por el frente Ismael Ruiz y que sus hombres hostigaron la estación “con artefactos explosivos improvisados, con cilindros y con armas de fuego a las instalaciones y a los hombres y mujeres” que se encontraban allí.

Siga leyendo: El hombre que sembró pánico con un fusil en Bogotá tiene un largo historial criminal; ya había delinquido con bandas de Cali

La actitud valerosa de estos hombres y mujeres que están en la estación de policía, reaccionando de una manera oportuna, responsable, enfocados y bajo todos los criterios y protocolos establecidos, evitaron una afectación mayor. Gracias a Dios y a su valentía están sin ninguna novedad”, confirmó el coronel, quien agregó que la acción coordinada con el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea permitió que los agresores se retiraran del municipio.

En medio del ataque, los disidentes habrían instalado un cilindro con explosivos en una entidad bancaria, la cual pretendían robar; sin embargo, no lograron su cometido, pues el artefacto no alcanzó a estallar.

Un sobrevuelo de la Fuerza Aérea permitió rastrear los movimientos de los atacantes, quienes huyeron inicialmente al corregimiento de Pacarní y, posteriormente, tomaron rumbo al Cauca.

Le puede interesar: Tractomula que transportaba material explosivo para Indumil se partió en dos y causó caos en movilidad de Bogotá

$!Este es el cilindro que habían instalado los integrantes de las disidencias en una entidad bancaria del municipio de Tesalia. El artefacto, por fortuna, no alcanzó a estallar. FOTO: Tomada de X @Armandograjales
Este es el cilindro que habían instalado los integrantes de las disidencias en una entidad bancaria del municipio de Tesalia. El artefacto, por fortuna, no alcanzó a estallar. FOTO: Tomada de X @Armandograjales

Utilidad para la vida