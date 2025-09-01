x

Ataque con drones explosivos a estación de Policía en El Bordo, Cauca, dejó tres policías heridos

Tres policías resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, tras un ataque con drones explosivos contra la estación de Policía en El Bordo, cabecera del municipio de Patía, Cauca.

    Capturas de video del momento del atentado. FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

En la tarde del domingo 31 de agosto, la estación de Policía de El Bordo, cabecera del municipio de Patía, Cauca, fue atacada con drones cargados de explosivos. Según reportes preliminares, tres uniformados resultaron heridos, uno de ellos con lesiones de gravedad.

Aunque inicialmente se habló de un uniformado en condición crítica, se espera el reporte médico oficial para confirmar el estado de los heridos.

Uno de los policías heridos presentó lesiones de mayor complejidad, por lo que se activó un operativo para su traslado a un centro asistencial. Los otros dos fueron atendidos en hospitales de la zona y permanecen bajo observación médica.

La seguridad en el sur del Cauca

El ataque en El Bordo se suma a otros hechos violentos ocurridos en el municipio de Patía durante 2025. El pasado 8 de julio, un carro bomba explotó en el corregimiento de El Estrecho, dejando un civil muerto, dos policías heridos y varios lesionados más. Este hecho fue atribuido a estructuras armadas ilegales que operan en la región.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la zona de Patía concentra un alto nivel de riesgo debido a la presencia de grupos armados como el frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Segunda Marquetalia. Estas organizaciones se disputan el control de corredores estratégicos para el narcotráfico y la movilidad hacia el Pacífico.

La Policía Nacional y el Ejército desplegaron un operativo conjunto en El Bordo y sus alrededores para establecer responsabilidades en el ataque con drones. Aunque hasta el momento ningún grupo armado ha reivindicado el hecho, las autoridades consideran que pudo ser ejecutado por estructuras ligadas a las disidencias de las FARC que operan en la región.

