Ataque con drones explosivos a estación de Policía en El Bordo, Cauca, dejó tres policías heridos

En la tarde del domingo 31 de agosto, la estación de Policía de El Bordo, cabecera del municipio de Patía, Cauca, fue atacada con drones cargados de explosivos. Según reportes preliminares, tres uniformados resultaron heridos, uno de ellos con lesiones de gravedad.

Aunque inicialmente se habló de un uniformado en condición crítica, se espera el reporte médico oficial para confirmar el estado de los heridos.

Uno de los policías heridos presentó lesiones de mayor complejidad, por lo que se activó un operativo para su traslado a un centro asistencial. Los otros dos fueron atendidos en hospitales de la zona y permanecen bajo observación médica.