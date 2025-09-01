Por manifestaciones, hay cierre en la vía que conecta a Medellín y el Eje Cafetero en Caldas, Antioquia

La movilidad entre Medellín y el Eje Cafetero amaneció colapsada en la mañana de este lunes, luego de que los conductores de carga y de transporte de pasajeros decidieran bloquear este corredor en varios puntos ante las inconformidades por la lenta intervención a las emergencias viales registradas en los últimos meses.
Uno de los cierres está en la vía vieja a Caldas, a la altura del sector El Ciclista, luego de que se presentara un derrumbe en este sector y las obras ejecutadas en el horario nocturno obligan al cierre de este corredor, lo que ha generado molestias entre los habitantes de las zonas aledañas tanto de Caldas como de La Estrella.