“Le devuelvo a Dios ese angelito que me mandó”: la desgarradora despedida del padre de Valeria Afanador en su funeral

Valeria Afanador, la menor de 10 años que estuvo desaparecida 18 días y fue hallada muerta muy cerca a su colegio, donde fue vista por última vez, fue despedida este domingo en el municipio de Cajicá en medio de la tristeza profunda de sus padres, familiares y amigos.
Aunque el dolor era evidente, su familia quiso despedirla con alegría y por eso, pidieron a quienes fueron a despedirla que utilizaran prendas y llevaran globos de colores a la iglesia de la Inmaculada Concepción del municipio cundinamarqués donde fueron sus exequias.