Noche de terror en Cali: ataque con fusil a camioneta de alta gama deja un muerto y varios heridos

Una noche violenta vivió Cali este jueves 28 de agosto, pues una balacera en el oriente de la ciudad generó temor entre sus habitantes. En el hecho estuvieron involucrados vehículos de alta gama y armas de alto calibre.

Los hechos sucedieron después de las 7 de la noche en la Avenida Ciudad de Cali con Carrera 39, donde, de acuerdo con versiones de testigos recogidas por medios locales, una camioneta Toyota blindada fue interceptada por dos motocicletas de alta gama, desde donde se hicieron varios disparos contra el conductor y el pasajero del vehículo.

A pesar de que la camioneta estaba blindada, la ráfaga de disparos provenientes de fusiles logró perforar el vehículo y generar daños en quienes estaban al interior del automotor. Las motos de los atacantes, según testigos, estaban con placas cubiertas y eran tipo DR-650.

“La Policía Metropolitana a través de la Policía Judicial y el CTI se encuentran en proceso de verificación de un incidente sucedido en las últimas horas en el sector de El Vallado. Esperamos tener resultados muy pronto sobre los afectados y también sobre los responsables de este incidente”, declaró el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García.