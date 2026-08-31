Exdirectora del ICBF tenía más de 70 asesores en su despacho y un exfuncionario que ganaba 15 millones era “todero”, según denuncia

La actitud de confrontación entre funcionarios entrantes del gobierno De la Espriella y los que acaban de salir del de Gustavo Petro se ha vuelto habitual. La directora actual del ICBF (Bienestar Familiar), Carolina Restrepo, ha tenido un choque en redes sociales con la anterior, Astrid Cáceres. Todo se debe a una denuncia de Restrepo en la que acusa a Cáceres de tener una supuesta planta mayor a 70 asesores de despacho, sumada a otra cercana a 35. En ese sentido, la controversia empezó con un trino de Cáceres, señalando supuestos recortes en el nuevo Presupuesto General de la Nación para el ICBF. “En el presupuesto nuevo recortaron recursos para el ICBF. Las preguntas centrales: ¿está en riesgo la continuidad de la vinculación laboral de madres comunitarias, hogares infantiles y madres sustitutos propuesto en el artículo 68 de la reforma laboral?, ¿está en riesgo el subsidio de sustitución pensional de ex madres comunitarias y su ampliación?, ¿qué exactamente se recorta cuando se recorta a lo social?”, escribió Cáceres en su cuenta de X. Lea también: ICBF responde a la Defensoría por polémica sobre el lenguaje institucional: “No pretendemos borrar a las niñas”

Señalamientos de nómina de asesores y gastos de arrendamiento en el ICBF

Ante esto, Restrepo le respondió, y la señaló de haber tenido a decenas de asesores a su disposición y de otros supuestos gastos de derroche en la entidad encargada de velar por los derechos de la niñez en Colombia. “Qué bueno verla ahora tan preocupada por el presupuesto del ICBF. Esa preocupación habría sido muy útil cuando tenía más de 70 asesores en su despacho, además de una planta de 35 ‘asesores’”, escribió Restrepo. También habló de un supuesto “todero” y de arriendos multimillonarios. “(O) cuando tenía un asesor con una remuneración cercana a los 15 millones de pesos mensuales más prima técnica dedicado a ser el todero del ICBF, verificando si había tornillos, bombillos y cuanto asunto apareciera; o cuando decidió seguir pagando un arriendo de más de 220 millones de pesos mensuales por unas instalaciones cuya ocupación pueden ver ustedes mismos. Celebro que la austeridad le haya llegado”, sentenció Restrepo. Luego, concluyó: “Ahora sí la plata va a empezar a alcanzar. Porque es la plata de la niñez y la plata de la niñez se respeta”.

Exigencia de rectificación pública y respuesta de la exdirectora Astrid Cáceres

Después, Cáceres le exigió a Restrepo una solicitud pública de rectificación ante sus afirmaciones. “No puede presentar cifras aisladas, mezclar funcionarios de planta con contratistas, omitir su período de vinculación o sus funciones, ni construir a partir de esos datos una imputación de despilfarro como si fuera un hecho demostrado”, y le dijo que soportara sus acusaciones con pruebas.

La situación siguió escalando, porque Restrepo dijo que no se retractaría. A su vez, que estaba hablando de “hechos que están soportados documentalmente en los propios archivos y registros del ICBF”.

Por eso reiteró que hizo sus afirmaciones con pruebas. “No me intimida una solicitud de rectificación. Lo que me preocuparía sería haber hecho afirmaciones sin pruebas. Y las pruebas las tengo”. De hecho, explicó por qué supuestamente no las estaba publicando en redes sociales. “No voy a convertir X en un expediente de contratación ni a publicar indiscriminadamente documentos o información de terceros para satisfacer una exigencia suya”. Y concluyó “si sostiene públicamente que miento, proceda ante las autoridades. Allí nos encontraremos, cada una con sus pruebas”. Le puede interesar: Polémica por mural que ordenó retirar directora del ICBF: “Absolutamente abusivo” El intercambio no terminó allí, sino con otro mensaje breve por parte de la directora anterior. “Procedemos con el equipo jurídico. Feliz día. Gracias por su respuesta”. Cabe recordar que Cáceres fue presentada por el expresidente Petro como parte del “gabinete” alternativo para hacerle oposición a De la Espriella. Entretanto, Restrepo se ha vuelto una de las funcionarias del nuevo gobierno más activas en redes sociales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas