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Así va la Liga BetPlay, a falta de tres juegos para el cierre de la octava jornada

Atlético Nacional, DIM y Águilas Doradas se mantienen entre los ocho primeros lugares de la tabla.

  • DIM que venció 2-1 a Llaneros con tantos de Jeison Medina y Jhon Montaño, se prepara para afrontar el duelo ante Pereira, este jueves, por uno de los juegos aplazados que tiene en la Liga BetPlay. FOTO CAMILO SUÁREZ
    DIM que venció 2-1 a Llaneros con tantos de Jeison Medina y Jhon Montaño, se prepara para afrontar el duelo ante Pereira, este jueves, por uno de los juegos aplazados que tiene en la Liga BetPlay. FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 5 horas
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A falta de la disputa de tres partidos, Pasto-Pereira y Tolima- Cúcuta, este lunes y el compromiso entre Fortaleza y Once Caldas este martes, se complementará la octava fecha de la Liga BetPlay que tiene al América como líder, con 17 puntos.

Las victorias de Nacional como visitante 1-5 ante Alianza, del DIM 2-1 en casa contra Llaneros y el empate de Águilas 2-2 en el Cincuentenario, le permitieron a los clubes antioqueños mantenerse entre los ocho primeros de la tabla de posiciones, en la que Verdes y Rojos tienen 12 puntos y ocupan, parcialmente, las casillas 2 y 3 de la tabla, mientras que Águilas con 9 unidades es octavo.

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América, que empató como visitante 2-2 con Jaguares, es el líder de la tabla de posiciones con 17 puntos, y es, junto a Llaneros, los únicos equipos que han disputado 7 de las 8 fechas que han transcurrido en el torneo; mientras que Nacional y DIM tienen pendientes tres partidos aplazados, cada uno.

Millonarios y Llaneros, con 11 puntos, ocupan las casillas 4° y 5°, mientras que con 10 unidades están Deportes Tolima y Bucaramanga, en las posiciones 6° y 7°, respectivamente.

Este jueves, el DIM, que es dirigido por Luis Amaranto Perea, visitará al Deportivo Pereira a las 8:00 de la noche por el duelo aplazado de la séptima fecha de la Liga, mientras que los duelos del fin de semana, tanto de Nacional como del DIM, quedaron reprogramados para el miércoles 7 de octubre.

El único equipo de la región que juega el fin de semana es Águilas Doradas, que el domingo visitará a Internacional de Bogotá, a las 2:00 de la tarde.

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Programación de partidos de la semana

Lunes 31 de agosto

Pasto-Pereira, 6:00 p.m.

Tolima-Cúcuta, 8:05 p.m.

Martes 1 de septiembre

Fortaleza-Once Caldas, 8:00 p.m.

Miércoles 2 de septiembre

Santa Fe-Millonarios, 8:25 p.m.

Jueves 3 de septiembre

América- Alianza, 6:00 p.m.

Sábado 5 de septiembre

Chicó-Once Caldas, 6:00 p.m.

Junior-Jaguares, 8:20 p.m.

Domingo 6 de septiembre

Inter Bogotá-Águilas, 2:00 p.m.

Cúcuta-Pasto, 4:05 p.m.

Pereira - Millonarios, 6:10 p.m.

Santa Fe-Fortaleza, 8:15 p.m.

Lunes 7 de septiembre

Llaneros-Deportivo Cali, 8:00 p.m.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo quedaron los equipos antioqueños en la tabla de posiciones tras la octava fecha de la Liga BetPlay?
Atlético Nacional ocupa la segunda casilla con 12 puntos y una diferencia de gol favorable tras golear 1-5 a Alianza; Independiente Medellín se ubica tercero también con 12 puntos tras vencer 2-1 a Llaneros; y Águilas Doradas se mantiene en el octavo lugar con 9 unidades luego de empatar 2-2 con Jaguares.
¿Cuándo y a qué hora juega el DIM su partido aplazado contra Deportivo Pereira?
Independiente Medellín visitará al Deportivo Pereira este jueves a las 8:00 p.m., en compromiso válido por el duelo aplazado de la séptima fecha de la Liga.
¿Qué partidos hacen falta para completar la octava fecha de la Liga BetPlay?
Resta por disputarse los duelos Pasto vs. Pereira y Tolima vs. Cúcuta este lunes, además del choque entre Fortaleza y Once Caldas programado para este martes.

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