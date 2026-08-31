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Grabaciones enredan al gobernador Carlos Amaya con el entorno de esmeraldero asesinado: esto se sabe

El material evidencia la cercanía que existió entre el gobernador de Boyacá y el círculo del esmeraldero, entre ellos, Sandra Ortiz.

  • El gobernador de Boyacá fue mencionado en uno de los audios que se conocieron tras una publicación periodística. Foto: Colprensa
    El gobernador de Boyacá fue mencionado en uno de los audios que se conocieron tras una publicación periodística. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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Unos videos y audios son la prueba de los vínculos que tuvo el esmeraldero Juan Sebastián Aguilar, conocido como ‘Pedro Pechuga’, con altos funcionarios del Estado y del gobierno de Gustavo Petro antes de ser asesinado por un francotirador el 7 de agosto de 2024.

Entre el material revelado por Noticias Caracol hay una grabación en la que dos hombres señalan al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, como cercano al esmeraldero, y afirman que existió un plan para lograr influencia dentro de la Presidencia de la República a través de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz.

La conversación fue registrada en agosto de 2025, durante un desayuno al que asistieron Eduard Rincón, alias Boyaco Sinaloa, un esmeraldero que negoció con Estados Unidos sus deudas por narcotráfico y que hoy es investigado por la Fiscalía por presuntas alianzas con el Clan del Golfo, y Javier Grajales, entonces integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de la excongresista María José Pizarro.

El encuentro había sido convocado por los entonces jefes de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus y Ricardo Rey Rosanía.

Lo que se escucha en la grabación

En ese espacio, según reveló el medio ya citado, Rincón y Grajales sostuvieron que ‘Pedro Pechuga’ y su socio Hernando Sánchez —asesinado en la misma urbanización casi un año después, también por un francotirador— eran muy cercanos al gobernador Amaya.

<b>Juan Sebastián Aguilar</b>, conocido como ‘Pedro Pechuga’ y Hernando Sánchez. Foto: Colprensa y Cortesía
Juan Sebastián Aguilar, conocido como ‘Pedro Pechuga’ y Hernando Sánchez. Foto: Colprensa y Cortesía

Los dos hombres, cuyas voces se oyen en la grabación, describieron además un presunto plan que habría permitido, a través de Sandra Ortiz, ganar influencia dentro del gobierno de Gustavo Petro.

“La mujer era política, ¿sí me entiende? La novia o la mujer, no sé cómo es. Ellos, esa relación, toda esa relación con el gobernador del mismo Boyacá... este Amaya, era una relación estrecha. Sí, ellos eran muy amigos, pero el mismo combo, pero ahí sí uno no sé cómo sería esa esa vuelta de esa amistad”, se oye en el audio.

Puede leer: “Pedro Pechuga” y Hernando Sánchez: así mataron con francotirador, en menos de un año, a los dos zar de las esmeraldas

Un vínculo que ya había generado preguntas

La cercanía entre el gobernador Amaya y el círculo de Pedro Pechuga no es un señalamiento enteramente nuevo.

Tras el asesinato del esmeraldero en 2024, se conoció un video en el que Sandra Ortiz viajaba junto con Amaya en un helicóptero operado por una empresa que, según se ha conocido, tenía relación con ‘Pechuga’; la aeronave debió realizar un aterrizaje de emergencia en el occidente de Boyacá.

Ortiz —quien posteriormente cotó que realmente era pareja de ‘Pechuga'— explicó que la aeronave había sido contratada por la Gobernación y que en el vuelo también viajaba un funcionario de la Agencia Nacional Minera.

En su momento, la exfuncionaria le dijo a El Tiempo que el esmeraldero Aguilar: “Era amigo de todos, un empresario que recibió reconocimientos de varias autoridades de la región por su labor social. No tengo nada que ocultar, el helicóptero era alquilado por la Gobernación. Estaba el doctor Pardo, de la Agencia Nacional Minera y el señor Gobernador Carlos Amaya. Era un compromiso de esa agencia. Lamento lo sucedido”.

En otras noticias: De Duque a Petro y ahora De la Espriella: las polémicas religiosas que han marcado a los últimos presidentes

Versiones que se contradicen

Las nuevas revelaciones también contrastan con lo que ha sostenido públicamente Sandra Ortiz sobre el móvil del crimen de su expareja.

Ortiz ha insinuado que ‘Pechuga’ fue asesinado por ser testigo de irregularidades relacionadas con el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), proceso en el que ella misma está siendo procesada por lavado de activos y tráfico de influencias.

En la grabación conocida por Noticias Caracol, sin embargo, ‘Boyaco Sinaloa’ calificó esa versión de mentira y afirmó que el doble homicidio de ‘Pechuga’ y Sánchez respondió a una disputa por un millonario robo de esmeraldas al interior de su propia sociedad, y no a motivaciones políticas.

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Este diario intentó comunicarse con el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, para conocer su posición frente a estas revelaciones, pero hasta el cierre de esta nota no respondió los mensajes.

Lea también: ¿Cercanía de esmeraldero ‘Pedro Pechuga’ con gobierno Petro? Sandra Ortiz reveló que ambos se habrían reunido

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo se vincula al gobernador Carlos Amaya con el esmeraldero ‘Pedro Pechuga’?
En grabaciones en poder de las autoridades se señala que el gobernador de Boyacá era una persona cercana al empresario Juan Sebastián Aguilar (‘Pedro Pechuga’). Además, se conoce un antecedente en el que ambos, junto a la exconsejera Sandra Ortiz, viajaron en un helicóptero operado por una empresa relacionada con el esmeraldero.
¿Existió un plan para influir en el Gobierno de Gustavo Petro a través de Sandra Ortiz?
Según los audios revelados de una reunión convocada por exjefes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se planeó una estrategia para ganar influencia dentro de la Presidencia de la República aprovechando la cercanía y relación sentimental de Sandra Ortiz con el esmeraldero ‘Pedro Pechuga’.
¿Quiénes participan en los audios revelados sobre ‘Pedro Pechuga’ y Carlos Amaya?
En la conversación de agosto de 2025 participan Eduard Rincón (alias ‘Boyaco Sinaloa’), un esmeraldero investigado por nexos con el Clan del Golfo, y Javier Grajales, en su momento integrante de la UTL de la excongresista María José Pizarro, durante una reunión convocada por los entonces jefes de la DNI, Jorge Lemus y Ricardo Rey Rosanía.

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