Un muerto y un uniformado herido dejó asonada en medio de un procedimiento policial en Pitalito, Huila

Una persona murió y un policía resultó herido durante una asonada registrada en el barrio La Pradera, en el municipio de Pitalito, sur del Huila, mientras la Policía atendía un procedimiento por un caso de violencia intrafamiliar.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron cuando uniformados acudieron a atender una riña que se desarrollaba en plena vía pública. Durante la intervención, uno de los involucrados intentó arrebatarle el arma de dotación a un policía, lo que llevó al uniformado a reaccionar para proteger su integridad.

Conozca: Emboscada en Taminango: un policía muerto y otro herido tras ataque armado de disidencias en zona rural del Cauca

El comandante del Quinto Distrito de Policía en el Huila, teniente coronel Hedel García Medina, informó que el agresor, identificado como Marcos Vacca Bulla, recibió un disparo y fue trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las heridas.