Aún están indecisos: así se mueven los partidos antes de la primera vuelta

A dos meses de la primera vuelta presidencial, el tablero político se reacomoda en silencio. Partidos y clanes tradicionales han decidido mantener un perfil bajo sin una inclinación cantada, cuando aún es temprano. Hasta ahora, hay clanes y grupos políticos que siguen sin definiciones públicas ni alianzas cerradas, mientras miden fuerzas, leen encuestas y esperan el momento más conveniente para jugar sus cartas.
La aparente quietud estaría mostrando, como ya es habitual en vísperas electorales, una fase de negociaciones discretas, sobre todo ante el temor a equivocarse temprano.