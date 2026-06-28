Volver a empezar tras el cáncer

Edilia Castaño todavía recuerda el momento exacto en el que se tocó una pequeña bolita en el seno derecho. No estaba buscándola. Fue un gesto casi accidental. Apenas la sintió, supo que algo no estaba bien.
Era el año 2001, tenía 41 años, dos hijos adolescentes y una vida tranquila en Medellín, ciudad a la que había llegado desde Cali pocos años atrás. El mismo día que se sintió la masa tenía una cita médica y aprovechó para consultar. Después vinieron la mamografía, la ecografía, la biopsia y una palabra que, hace más de dos décadas, todavía se pronunciaba en voz baja: cáncer.
“Uno lo primero que hace es negarse. A uno le decían cáncer y uno sentía que ya estaba muerto”. El diagnóstico fue cáncer de mama grado dos. Primero tuvo que afrontar tres quimioterapias, luego la cirugía, y después otras tres quimios y 25 radioterapias más. En el camino perdió el cabello, la desafió un cansancio extremo y la asaltó el miedo de pensar que dejaría solos a sus hijos.