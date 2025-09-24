x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Así fue como una supuesta espía se infiltró en reuniones del batallón encargado del tercer anillo de seguridad de Petro

Junto a la sospechosa fueron capturados dos militares, señalados de brindarle acceso a la unidad militar en Bogotá y entregarle información reservada.

  • Así fue fotografiada la supuesta espía Luisa Fernanda Salgado Fernández, durante una de las reuniones en la sede del Bafur N°5 en Bogotá. FOTO: CORTESÍA DE FISCALÍA.
    Así fue fotografiada la supuesta espía Luisa Fernanda Salgado Fernández, durante una de las reuniones en la sede del Bafur N°5 en Bogotá. FOTO: CORTESÍA DE FISCALÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

24 de septiembre de 2025
bookmark

Una misteriosa espía fue descubierta ingresando a reuniones confidenciales del batallón del Ejército encargado de custodiar el tercer anillo de seguridad de la Presidencia y la Vicepresidencia de la República de Colombia.

El caso fue revelado este miércoles por la Fiscalía General de la Nación, e involucra a una mujer identificada como Luisa Fernanda Salgado Fernández, quien al parecer recibía ayuda de militares para poder infiltrarse a las reuniones, haciéndola pasar como una “capitán”.

El fiscal Nelson Andrés Escobar, director especializado contra las Organizaciones Criminales del ente acusador, explicó que desde abril de 2024 comenzaron los seguimientos a la presunta espía, quien ingresó 36 veces durante un año a las instalaciones del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N°5 (BAFUR 5), con sede en Bogotá.

Sus ingresos fueron autorizados, presuntamente, por el comandante de esa unidad, el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas.

La mujer participó en reuniones de inteligencia y planeación estratégica sobre el esquema de seguridad de la Presidencia y la Vicepresidencia, cuyo tercer anillo de protección es responsabilidad del Bafur 5.

De igual manera, indicó el fiscal Escobar, tuvo acceso a información recolectada en contra de la organización criminal de origen venezolano “Tren de Aragua”, en cuya persecución en Bogotá participa el mismo batallón.

La supuesta espía Salgado y el mayor Jiménez fueron detenidos en la capital y juez de control de garantías legalizó sus capturas. Con ellos también cayó el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva, sospechoso de facilitar la interacción de la mujer con la tropa y otros funcionarios, así como de filtrarle documentos reservados.

En la audiencia les imputaron cargos por concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal. Los tres se declararon inocentes en el estrado y aún está pendiente la definición de la medida de aseguramiento.

La Fiscalía agregó que, con esta información, los implicados actuaban como falsos informantes en algunos casos, para ejecutar operativos y aspirar al pago de recompensas.

Escobar aclaró que se desconoce a qué organización criminal pertenecía la espía, y que esta averiguación hace parte de una segunda fase de la investigación, la cual está en curso.

Eso sí, aclaró que dentro de la evidencia recolectada no hay indicios de que estuvieran fraguando un atentado contra altos dignatarios del Gobierno.

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, detalló que la información que los capturados tenían era sobre “operativos para garantizar la seguridad en el perímetro de la Presidencia. No era relacionada directamente con el presidente Gustavo Petro, que ese es un anillo más cerrado. Pero sí tiene que ver con configurar el área para que el señor presidente transite con toda seguridad”.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Así cayó el espía del Eln que se infiltró en el Ejército.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Corrupción
Fuerza pública
Operativos militares
Justicia
Espionaje
Inteligencia militar
Fuerzas Militares
Colombia
Bogotá
Gustavo Petro
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida