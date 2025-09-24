Así fue como una supuesta espía se infiltró en reuniones del batallón encargado del tercer anillo de seguridad de Petro

Una misteriosa espía fue descubierta ingresando a reuniones confidenciales del batallón del Ejército encargado de custodiar el tercer anillo de seguridad de la Presidencia y la Vicepresidencia de la República de Colombia.

El caso fue revelado este miércoles por la Fiscalía General de la Nación, e involucra a una mujer identificada como Luisa Fernanda Salgado Fernández, quien al parecer recibía ayuda de militares para poder infiltrarse a las reuniones, haciéndola pasar como una “capitán”.

El fiscal Nelson Andrés Escobar, director especializado contra las Organizaciones Criminales del ente acusador, explicó que desde abril de 2024 comenzaron los seguimientos a la presunta espía, quien ingresó 36 veces durante un año a las instalaciones del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N°5 (BAFUR 5), con sede en Bogotá.

Sus ingresos fueron autorizados, presuntamente, por el comandante de esa unidad, el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas.

La mujer participó en reuniones de inteligencia y planeación estratégica sobre el esquema de seguridad de la Presidencia y la Vicepresidencia, cuyo tercer anillo de protección es responsabilidad del Bafur 5.

De igual manera, indicó el fiscal Escobar, tuvo acceso a información recolectada en contra de la organización criminal de origen venezolano “Tren de Aragua”, en cuya persecución en Bogotá participa el mismo batallón.

La supuesta espía Salgado y el mayor Jiménez fueron detenidos en la capital y juez de control de garantías legalizó sus capturas. Con ellos también cayó el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva, sospechoso de facilitar la interacción de la mujer con la tropa y otros funcionarios, así como de filtrarle documentos reservados.