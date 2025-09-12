Avances a paso de tortuga y muchos viajes: así ha sido la Fiscalía en la administración de Luz Adriana Camargo

La fiscal general no está en Colombia. No estuvo en las últimas semanas cuando sucedieron en el país graves hechos de orden público como el ataque terrorista de un camión bomba en Cali, o los asedios de poblaciones civiles que terminaron en secuestros masivos de soldados.
El país atraviesa por la peor ola de crimen de los últimos años. Ha habido incrementos en homicidios, atracos a mano armada en Bogotá y otras ciudades, denuncias masivas por extorsiones desde las cárceles, los feminicidios se cuentan por más de 500 solo en 2025. El sicariato continúa siendo un problema no solo en la capital, en donde un adolescente de 15 años asesinó al precandidato presidencial, Miguel Uribe, sino en el Valle en donde este miércoles murió por los disparos de las balas de asesinos en moto el secretario de Gobierno de Pradera, José Dorién Jiménez.