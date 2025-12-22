Guyana no se cansa de crecer: seguirá siendo la economía latina de mayor expansión en 2026, ¿por qué?

El arrasador crecimiento que ha experimentado Guyana ha sido calificado por algunos analistas como “un milagro económico”. Y es que este país se ha convertido en una locomotora que jalona el crecimiento de América Latina y el Caribe, algo que seguirá sucediendo de lejos en 2026.
Guyana, ubicada entre Venezuela, Brasil y Surinam, se consolida como la economía de mayor crecimiento en toda América Latina y el Caribe, con un desempeño que no tiene comparación en la región. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el país registró en 2024 una expansión del Producto Interno Bruto del 43,6%, una cifra extraordinaria que supera ampliamente los promedios regionales.
Las proyecciones indican que este dinamismo continuará, con un crecimiento estimado del 12,1% en 2025 y del 24% en 2026, lo que confirma una senda de expansión masiva.