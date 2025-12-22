x

Minjusticia anunció que se reactivaría fumigación con glifosato después de Navidad, ¿cómo sería?

Se determinó que esta misma semana se comenzaría con los operativos. Se realizarán por medio de drones cargados con glifosato.

    La medida se realizaría por medio de la aspersión con drones. Foto: Polícia/Colprensa.
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Colombia retomará la fumigación con glifosato después de esta Navidad. La decisión fue confirmada por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, tras la aprobación técnica del Comité encargado. La operación comenzará de manera focalizada en el departamento del Cauca, en zonas donde, según las autoridades, las comunidades son obligadas por grupos armados ilegales a sembrar hoja de coca.

Desde este ministerio, se aclaró que la medida no implica el regreso de la fumigación aérea con avionetas, sino una intervención de precisión operada desde tierra por la Policía Nacional.

De acuerdo con lo que aseguró Idárraga, los drones volarán a una altura máxima de 1,5 metros sobre los cultivos, lo que permitirá reducir la dispersión del químico por efecto del viento y minimizar posibles afectaciones a cultivos lícitos o fuentes hídricas cercanas. “No estamos volviendo a la aspersión aérea con glifosato, estamos haciendo una aspersión terrestre controlada visualmente por parte de la Policía Nacional”, dijo el ministro.

Hasta el momento, se conoce que cada dron podrá cubrir una hectárea de coca en aproximadamente 30 minutos, incluyendo los tiempos de recarga de batería necesarios.

La autorización final de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) fue tramitada para que las operaciones comiencen a más tardar este jueves 25 o viernes 26 de diciembre.

La medida

Esta acción se da en medio de la escala de violencia en el país y la crisis en el orden público debido a ataques terroristas en distintas regiones del país como el Cauca y en el Cesar.

Justamente, esto se enmarca en un ajuste de la estrategia de seguridad, anunciado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien reconoció que en este momento hay fallas en el despliegue militar y una desproporción entre la fuerza pública y las estructuras criminales en algunas regiones.

“Donde las estructuras criminales obliguen a la población civil a cultivar hoja de coca, por ejemplo, se va a fumigar ahí también. Esa es la primera medida y creo que es la más importante”, señaló Benedetti tras un consejo de seguridad que se realizó luego de que se incrementara la crisis de orden público.

El Gobierno indicó que estas medidas de aspersión con drones, se concentrarán exclusivamente en territorios donde se ha verificado la existencia de grupos al margen de la ley de que tienen en vilo la seguridad de la ciudadanía.

Además, el ministro de Justicia aprovechó para defender la constitucionalidad del decreto de emergencia económica expedido tras el hundimiento de la reforma tributaria y respondió a los anuncios de demandas por parte de la oposición.

“Que denuncien, porque nosotros creemos que estamos actuando en el marco de sus competencias legales y de ninguna manera vamos a permitir que Colombia se caiga económicamente a pedazos por cuenta de las negativas que hay en el Congreso”, manifestó Idárraga.

Lea también: Extinción de dominio en caso Centros Poblados alcanza cinco propiedades de la congresista Saray Robayo

