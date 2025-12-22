Minjusticia anunció que se reactivaría fumigación con glifosato después de Navidad, ¿cómo sería?

Colombia retomará la fumigación con glifosato después de esta Navidad. La decisión fue confirmada por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, tras la aprobación técnica del Comité encargado. La operación comenzará de manera focalizada en el departamento del Cauca, en zonas donde, según las autoridades, las comunidades son obligadas por grupos armados ilegales a sembrar hoja de coca.

Desde este ministerio, se aclaró que la medida no implica el regreso de la fumigación aérea con avionetas, sino una intervención de precisión operada desde tierra por la Policía Nacional.

De acuerdo con lo que aseguró Idárraga, los drones volarán a una altura máxima de 1,5 metros sobre los cultivos, lo que permitirá reducir la dispersión del químico por efecto del viento y minimizar posibles afectaciones a cultivos lícitos o fuentes hídricas cercanas. “No estamos volviendo a la aspersión aérea con glifosato, estamos haciendo una aspersión terrestre controlada visualmente por parte de la Policía Nacional”, dijo el ministro.

Hasta el momento, se conoce que cada dron podrá cubrir una hectárea de coca en aproximadamente 30 minutos, incluyendo los tiempos de recarga de batería necesarios.

La autorización final de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) fue tramitada para que las operaciones comiencen a más tardar este jueves 25 o viernes 26 de diciembre.