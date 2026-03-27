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Pobreza, juventud y hasta los porros: así fue el cara a cara entre Petro y Westcol en Casa de Nariño

El mandatario defendió la educación como salida, reconoció las limitaciones del país y el encuentro tuvo amplia repercusión en redes sociales.

  • FOTO: PRESIDENCIA
    FOTO: PRESIDENCIA
El Colombiano
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Colprensa
hace 2 horas
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De la juventud, sus oportunidades, el futuro y la violencia, entre otros temas, hablaron el presidente Gustavo Petro y el streamer más popular del país, Westcol (Luis Fernando Villa Álvarez) en un encuentro que se llevó a cabo en Casa de Nariño.

Espontáneo como suele ser el influencer, y en una conversación sin cuestionarios, el creador de contenidos le preguntó al mandatario por el futuro de los jóvenes que como él provienen de hogares a los que la violencia expulsó de sus territorios y luchan en las ciudades por una oportunidad, cuando los acechan otras violencias como únicas salidas de escape de la pobreza.

“Yo primero digo estudie”, planteó Petro, pero Westcol insistió sobre cuál es el camino fácil para un joven lleno de necesidades, a lo que el presidente respondió que “el verdadero camino fácil es la educación”, sin dejar de reconocer que el país ofrece muy poco a sus jóvenes.

“De acuerdo a las estadísticas, que es lo único que podemos ver, pueden estar mal hechas, eso cabe siempre pero es lo que tenemos, se necesitan nueve generaciones para que un pobre salga de la pobreza, es decir, los tataranietos pueden tener ese acceso de poder salir de la pobreza, es como si fuera una esclavitud”, reconoció el presidente.

También recordó a los jóvenes militares que murieron en el trágico accidente del lunes anterior en el Putumayo, en el que 69 personas perdieron la vida y 57 resultaron heridas.

En ese sentido, el jefe de Estado aseguró que esos jóvenes y en general las víctimas estaban en esa zona del país luchando contra el narcotráfico, arriesgando sus vidas en una guerra que parece no tener fin.

Petro le dijo a Westcol que muchos colombianos podrían salir de la pobreza con “más tierra para los campesinos, mayor educación para niños, adolescentes y jóvenes, y acceso al crédito”.

El espacio, que fue seguido en redes sociales por un millón de personas, sirvió para que al final Westcol y el presidente intercambiaron pequeños regalos. Esta noche el streamer visitará al expresidente Álvaro Uribe.

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