Policía fue raptado y asesinado cuando visitaba a su familia en un pueblo de Cauca

Las autoridades sospechan que las disidencias de las Farc podrían tener relación con el crimen.

  • Él era subintendente Édgar Eduardo Daza Meneses, asesinado en Bolívar, Cauca. FOTO: CORTESÍA @sucesoscauca.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Actualidad

29 de agosto de 2025
Un policía que estaba desarmado, con prendas de civil y en tiempo de descanso, fue asesinado a tiros cuando visitaba a su familia en el departamento del Cauca.

La víctima fue el subintendente Édgar Eduardo Daza Meneses, adscrito a la Región 4 de la Policía, con sede en la ciudad de Popayán. Allí laborada como integrante del área de talento humano, de acuerdo con la información preliminar de las autoridades.

El crimen ocurrió al amanecer de este viernes en el municipio caucano de Bolívar. Daza al parecer manejaba un automóvil en la vía que conduce al pueblo de La Vega, cuando fue interceptado por desconocidos, que se lo llevaron.

El cadáver del funcionario de 38 años fue encontrado por campesinos horas después, en un paraje rural del corregimiento El Morro. Tenía heridas letales de arma de fuego. Hasta allá llegaron miembros de una comisión humanitaria y funcionarios de la Defensoría del Cuerpo, quienes ayudaron a transportar el cuerpo al casco urbano.

La Policía presume que las disidencias de las Farc están involucradas en el crimen, dado que delinquen en la zona.

Otro de los motivos de la visita del subintendente Daza a la zona era la compra de un lote, por lo que se investiga esta situación entre las hipótesis del hecho.

Este triste hecho se suma a la muerte de 13 uniformados de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, acaecida el pasado 21 de agosto en el municipio antioqueño de Amalfi.

En ese incidente, terroristas del frente 36 de las Farc atacaron a un grupo de uniformados que estaban erradicando cultivos de coca, justo cuando un helicóptero llegaba para evacuarlos y cayó en una trampa explosiva que lo destruyó.

