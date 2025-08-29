Policía fue raptado y asesinado cuando visitaba a su familia en un pueblo de Cauca

Un policía que estaba desarmado, con prendas de civil y en tiempo de descanso, fue asesinado a tiros cuando visitaba a su familia en el departamento del Cauca.

La víctima fue el subintendente Édgar Eduardo Daza Meneses, adscrito a la Región 4 de la Policía, con sede en la ciudad de Popayán. Allí laborada como integrante del área de talento humano, de acuerdo con la información preliminar de las autoridades.

El crimen ocurrió al amanecer de este viernes en el municipio caucano de Bolívar. Daza al parecer manejaba un automóvil en la vía que conduce al pueblo de La Vega, cuando fue interceptado por desconocidos, que se lo llevaron.