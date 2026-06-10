Asesinato del periodista Cristian Herrera habría sido coordinado desde una prisión

La investigación por el asesinato del periodista Cristian Herrera, ocurrido el pasado 6 de junio en Cúcuta, tomó un nuevo rumbo tras la captura de tres personas señaladas de participar en el crimen.
De acuerdo con información revelada por Blu Radio, las autoridades consideran que detrás del homicidio estaría una estructura delincuencial conocida como ‘Familia P’, organización dedicada principalmente al microtráfico y otras actividades ilegales en la capital de Norte de Santander.
Entérese: Capturaron al presunto asesino del periodista Cristian Herrera: intentaba huir desde la terminal de Cúcuta