Asesinato del periodista Cristian Herrera habría sido coordinado desde una prisión

La investigación por el asesinato del periodista Cristian Herrera, ocurrido el pasado 6 de junio en Cúcuta, tomó un nuevo rumbo tras la captura de tres personas señaladas de participar en el crimen. De acuerdo con información revelada por Blu Radio, las autoridades consideran que detrás del homicidio estaría una estructura delincuencial conocida como ‘Familia P’, organización dedicada principalmente al microtráfico y otras actividades ilegales en la capital de Norte de Santander. Entérese: Capturaron al presunto asesino del periodista Cristian Herrera: intentaba huir desde la terminal de Cúcuta

La hipótesis surgió luego de la captura de alias Demonio, señalado por la Policía y la Fiscalía como el presunto autor material del asesinato del comunicador. Según las pesquisas, el hombre estaría vinculado a esa organización criminal y tendría una relación cercana con Ever Carreño Corredor, alias ‘Porras’, identificado por las autoridades como uno de los máximos cabecillas de la estructura. Le puede interesar: Así despidió Cúcuta al periodista Cristian Herrera; la FLIP pide esclarecer el asesinato y proteger a la prensa Aunque alias Porras permanece privado de la libertad desde 2016, los organismos de inteligencia considerarían que seguiría ejerciendo influencia sobre actividades ilegales en Cúcuta. Entre las hipótesis que analizan los investigadores está que desde prisión habría continuado impartiendo órdenes relacionadas con homicidios, extorsiones y otras acciones criminales.

Bajo esa línea de investigación, la estructura bajo su presunto mando habría coordinado el asesinato de Herrera, periodista que durante más de dos décadas cubrió temas relacionados con orden público, narcotráfico y corrupción en Norte de Santander.

Tres capturados por el crimen del periodista Cristian Herrera

Junto a alias Demonio también fueron capturados alias Wilmer y alias Angélica, quienes, según la investigación, habrían desempeñado funciones de apoyo durante la planeación y ejecución del homicidio. Las autoridades investigan si alias Angélica habría actuado como campanera el día del ataque, mientras que alias Wilmer estaría relacionado con el presunto suministro del arma utilizada para cometer el crimen.

Durante los operativos también fueron incautados cuatro vehículos que, según las autoridades, habrían sido utilizados en distintas etapas de la planeación y ejecución del asesinato. Los tres capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, entidad que continuará con las audiencias correspondientes y con la recopilación de pruebas para establecer la participación de cada uno de los detenidos.

Un caso que sigue bajo investigación

El asesinato de Cristian Herrera generó rechazo de organizaciones periodísticas, entidades defensoras de derechos humanos y organismos internacionales. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), de la cual el periodista hacía parte como corresponsal y miembro de su consejo directivo, ha insistido en que las autoridades esclarezcan tanto la autoría material como intelectual del crimen. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también pidió investigar, judicializar y sancionar a los responsables del homicidio.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan determinar quién dio la orden de asesinar al periodista y confirmar si la decisión estuvo relacionada con su trabajo informativo. Siga leyendo: Periodista asesinado en Cúcuta indagaba nexo entre narco y senador Preguntas y respuestas