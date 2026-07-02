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Envían a prisión a ciudadano británico por feminicidio de modelo Natalia Villalba en Bogotá

El caso, ocurrido en un apartamento del barrio Chicó, destapó una huida internacional que terminó con su captura en Ecuador y posterior expulsión a Colombia.

  • El ciudadano británico fue enviado a prisión tras ser señalado de asesinar a una mujer en el norte de Bogotá y ocultar su cuerpo en una maleta antes de huir del país. FOTO: Fiscalía.
    El ciudadano británico fue enviado a prisión tras ser señalado de asesinar a una mujer en el norte de Bogotá y ocultar su cuerpo en una maleta antes de huir del país. FOTO: Fiscalía.
El Colombiano
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hace 58 minutos
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Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el ciudadano británico Foster Martinson, investigado por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Natalia Villalba, ocurrido el pasado 18 de junio en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el hombre habría ingresado al inmueble tras ser autorizado por la víctima, quien lo recibió en el lugar donde se hospedaba temporalmente. Sin embargo, al llegar al edificio, el extranjero se habría registrado con un nombre falso en el libro de visitantes, lo que posteriormente dificultó su identificación.

Las investigaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) indican que, una vez dentro del apartamento y tras comprobar que la mujer se encontraba sola, el procesado presuntamente la atacó con un objeto contundente, causándole la muerte. Posteriormente, habría envuelto el cuerpo y lo introdujo en una maleta, con la que lo trasladó hasta el baño del inmueble.

Las investigaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) indican que, una vez dentro del apartamento y tras comprobar que la mujer se encontraba sola, el procesado presuntamente la atacó con un objeto contundente, causándole la muerte. Posteriormente, habría envuelto el cuerpo y lo introdujo en una maleta, con la que lo trasladó hasta el baño del inmueble.

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Juez
Fiscalía General de la Nación
Bogotá
Valentina Trespalacios DJ
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