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Vitinha afirmó que Portugal debe mejorar en la previa del partido ante Croacia: ¿tendrán problemas para avanzar los lusos?

El volante del PSG y de la Selección de Portugal, Vitinha, afirmó que Portugal debe mejorar su estilo de juego y que están motivados por todo lo que los rodea. Conozca aquí los detalles del partido entre Portugal y Croacia.

  • Vitinha hace dupla en la mitad del campo de Portugal con Joao Neves. FOTO: X Vitinha
    Vitinha hace dupla en la mitad del campo de Portugal con Joao Neves. FOTO: X Vitinha
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 20 minutos
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La Selección de Portugal enfrenta este jueves 2 de julio a las 6:00 p.m., hora de Colombia, a Croacia por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo en el Estadio de Toronto en Canadá, el recinto más pequeño en cuanto a capacidad del evento, pudiendo albergar solamente 45.000 espectadores. Allí, se vivirá un duelo de alta tensión que tiene como gran atractivo algo triste y certero: será la última presentación de Cristiano Ronaldo o Luka Modric en un Mundial.

En la previa de este duelo lleno de emociones, el volante de Portugal, Vitinha, quien es una de las figuras del equipo dirigido por Roberto Martínez y del Paris Saint-Germain, habló con los medios y fue autocrítico con el nivel actual del equipo lusitano a pesar de conseguir pasar en la fase de grupos. Vitinha también mencionó la importancia del capitán del equipo y lo que los motiva a honrar la memoria del fallecido Diogo Jota.

“Sé muy bien que debo mejorar; he tenido un nivel discreto en el torneo. El equipo en los colectivos también es consciente de que las cosas se deben hacer mejor”, afirmó el mediocampista.

“Lo que más nos motiva es hacerlo por nuestro país, por nosotros, por Diogo Jota y por Cristiano Ronaldo”, puntualizó Vitinha. Cabe recordar que en las entrevistas previas del partido con Colombia en fase de grupos, el extremo Pedro Neto, jugador del Chelsea y de Portugal, también dejó claro que como grupo el gran objetivo es la Copa del Mundo, ganarla para que su capitán e ídolo de la mayoría del plantel, Cristiano Ronaldo, se retire con el único trofeo que le falta.

Por el lado de Croacia, las expectativas son menores, no llegan como favoritas, pero ya han demostrado en anteriores mundiales su capacidad para aumentar el nivel en instancias finales, siendo semifinalista en Catar 2022 y finalista en Rusia 2018. De la mano de Luka Modric e Iván Perisic en la cancha y en el banco, comandados por Zlatko Dalic, los balcánicos quieren dar el batacazo y continuar en la cita orbital.

El encargado de impartir justicia en este partido será Espen Eskas de Noruega. El compromiso tendrá transmisión de Caracol TV, RCN TV y DirecTV.

Lea también: Video | La tragedia familiar del técnico de Congo tras derrota contra Inglaterra

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