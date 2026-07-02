Vitinha afirmó que Portugal debe mejorar en la previa del partido ante Croacia: ¿tendrán problemas para avanzar los lusos?

La Selección de Portugal enfrenta este jueves 2 de julio a las 6:00 p.m., hora de Colombia, a Croacia por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo en el Estadio de Toronto en Canadá, el recinto más pequeño en cuanto a capacidad del evento, pudiendo albergar solamente 45.000 espectadores. Allí, se vivirá un duelo de alta tensión que tiene como gran atractivo algo triste y certero: será la última presentación de Cristiano Ronaldo o Luka Modric en un Mundial.

En la previa de este duelo lleno de emociones, el volante de Portugal, Vitinha, quien es una de las figuras del equipo dirigido por Roberto Martínez y del Paris Saint-Germain, habló con los medios y fue autocrítico con el nivel actual del equipo lusitano a pesar de conseguir pasar en la fase de grupos. Vitinha también mencionó la importancia del capitán del equipo y lo que los motiva a honrar la memoria del fallecido Diogo Jota.

“Sé muy bien que debo mejorar; he tenido un nivel discreto en el torneo. El equipo en los colectivos también es consciente de que las cosas se deben hacer mejor”, afirmó el mediocampista.

“Lo que más nos motiva es hacerlo por nuestro país, por nosotros, por Diogo Jota y por Cristiano Ronaldo”, puntualizó Vitinha. Cabe recordar que en las entrevistas previas del partido con Colombia en fase de grupos, el extremo Pedro Neto, jugador del Chelsea y de Portugal, también dejó claro que como grupo el gran objetivo es la Copa del Mundo, ganarla para que su capitán e ídolo de la mayoría del plantel, Cristiano Ronaldo, se retire con el único trofeo que le falta.