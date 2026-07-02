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La inteligencia artificial avanza a un ritmo que ni los gobiernos pueden seguir, según informe de la ONU

En febrero, la Organización de Naciones Unidas (ONU) anunció la conformación de un panel de expertos encargado de estudiar cómo está el desarrollo de esta tecnología en el mundo. El grupo de especialistas acaba de publicar su primer informe preliminar.

  • ChatGPT es uno de los chatbots más utilizados en el mundo. FOTO: AFP
    ChatGPT es uno de los chatbots más utilizados en el mundo. FOTO: AFP
El Colombiano
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hace 2 horas
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El Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial (IA) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicó su primer informe preliminar sobre el estado actual de esta tecnología en el mundo.

La principal conclusión del grupo de 40 expertos es que la IA avanza más rápido de lo que los gobiernos pueden seguirle el paso, por lo que la creación de leyes y normas que la regulen es de carácter urgente.

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“Mientras las capacidades de la inteligencia artificial se aceleran, los expertos señalan que las normas destinadas a garantizar su uso seguro tienen dificultades para mantenerse al día”, dice la publicación realizada por esta entidad.

Este panel está integrado por 40 expertos de diferentes países, quienes desde febrero de 2026 están trabajando en la elaboración de recomendaciones para el desarrollo de esta tecnología a nivel mundial.

Está diseñado para ayudar a cerrar la brecha de conocimiento sobre IA y evaluar sus efectos reales en las economías y las sociedades. Es completamente independiente, cuenta con diversidad global y tiene un carácter multidisciplinario, porque la IA incide en todos los ámbitos”, explicó el secretario general de la ONU, António Guterres, cuando fue anunciada la creación del grupo de especialistas.

¿Qué está pasando en el mundo con la inteligencia artificial?

En su primer informe, el panel sostiene que las capacidades de la IA han avanzado a un ritmo extraordinario en los últimos años: ya los agentes o chatbots –como ChatGPT, Claude y Gemini– pueden cada vez más planificar tareas, usar herramientas digitales, escribir programas y completar encargos complejos con poca o ninguna supervisión humana.

En esa misma línea se mencionan algunos de los avances más destacables que han sido posibles gracias a esta tecnología, como la aceleración de desarrollo de medicamentos, la detección de enfermedades y el aumento de la accesibilidad para personas con discapacidad.

¿Qué riesgos advierte la ONU sobre la inteligencia artificial?

Sin embargo, su uso también implica múltiples riesgos. La generación de información falsa, los ciberataques y el impacto ambiental son algunos de ellos. Además, uno de los problemas más significativos señalados por el panel es la inequidad en el desarrollo de la IA.

Estados Unidos posee alrededor de tres cuartas partes de la capacidad informática que respalda a las principales supercomputadoras de inteligencia artificial del mundo, mientras que China representa alrededor del 15%, lo que da a ambos países cerca del 90% de esa capacidad combinada”, asegura para luego aclarar que los modelos más avanzados de IA han sido desarrollados en esos países.

En cuanto a la normativa, el grupo de expertos asegura que los gobiernos del mundo están atravesando un fenómeno llamado “dilema de la evidencia”: los responsables de formular políticas necesitan datos científicos fiables antes de crear leyes, pero para cuando existe suficiente evidencia, la tecnología puede haber avanzado de nuevo.

Por ahora, la sugerencia es crear normas comunes para garantizar que los sistemas de inteligencia artificial sean seguros y transparentes.

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Preguntas y respuestas

¿Qué concluyó la ONU sobre la inteligencia artificial?
Que la IA avanza más rápido que la capacidad de los gobiernos para regularla, lo que genera un vacío normativo que podría aumentar riesgos globales.
¿Qué riesgos advierte el informe sobre la IA?
Se destacan la desinformación, los ciberataques, el impacto ambiental y la desigualdad en el acceso al desarrollo tecnológico.
¿Quién elaboró el informe sobre IA de la ONU?
Un panel independiente de 40 expertos internacionales creado por Naciones Unidas para analizar el impacto global de la inteligencia artificial.
¿Qué es el “dilema de la evidencia”?
Es el problema de que los gobiernos necesitan datos científicos para regular la IA, pero cuando los obtienen, la tecnología ya ha evolucionado nuevamente.

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