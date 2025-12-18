Asesinaron al director de la Dian de Tuluá, Valle del Cauca

En la mañana de este jueves 18 de diciembre se registró un ataque sicarial en el que fue asesinado Gilberto Jesús Calao González, director seccional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en Tuluá, Valle del Cauca.

El hecho ocurrió en el barrio El Jazmín, ubicado en el sur del municipio, cuando el funcionario se movilizaba en su vehículo particular con destino a su trabajo y fue abordado por dos sujetos en motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida.

Unidades de la Policía Nacional y de la Fiscalía ya se encuentran en la escena del crimen para dar inicio a la respectiva investigación y a la captura de los responsables de este hecho.

“La Policía Nacional informa a la opinión pública que, lamentablemente, en las últimas horas se presentó el homicidio del señor Gilberto Calao González, quien se desempeñaba como director seccional de la Dian en Tuluá”, informó la autoridad.

Por el momento no hay mayor información sobre capturas relacionadas con este hecho, el cual causa consternación y enciende una alerta en la comunidad vallecaucana.

