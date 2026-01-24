x

Luto en Sabanagrande, Atlántico: asesinaron a entrenador de fútbol aficionado en medio de un hurto

Aldair de Jesús Pérez Sarmiento tenía 29 años, y era entrenador de la Escuela de Fútbol Real Sabanagrande. Conozca más detalles.

  • El técnico de fútbol aficionado, Aldair Pérez Sarmiento, en medio de uno de sus entrenamientos en el municipio de Sabanagrande. FOTO Cortesía Facebook Escuela de Fútbol Real Sabanagrande.
    El técnico de fútbol aficionado, Aldair Pérez Sarmiento, en medio de uno de sus entrenamientos en el municipio de Sabanagrande. FOTO Cortesía Facebook Escuela de Fútbol Real Sabanagrande.
Colprensa
hace 4 horas
bookmark

La comunidad del barrio Villa Felina del municipio de Sabanagrande, Atlántico, está conmocionada por el asesinato del entrenador de fútbol aficionado Aldair De Jesús Pérez Sarmiento, quien, presuntamente, después de retirar dinero de un corresponsal bancario de esa localidad, fue víctima de un ataque con arma de fuego.

Lea más: Dos desaparecidos en combates entre el Ejército y las disidencias de ‘Calarcá’ en Vista Hermosa, Meta

De acuerdo con el reporte preliminar, Pérez Sarmiento, de 29 años de edad, estaba en la zona cuando de repente llegaron dos sujetos en una motocicleta e intentaron despojarlo de sus pertenencias, y aunque este no se resistió, uno de los individuos le disparó y junto con su cómplice emprendieron la huida.

De inmediato, el profesor fue socorrido y llevado hasta el Hospital de la Universidad del Norte, en los límites entre Soledad y Barranquilla. Según lo dicho por esta entidad, allí lo ingresaron de urgencia, pero mientras recibía la atención médica requerida, su corazón se detuvo y falleció.

Entérese: ELN habla de supuesto hallazgo de Camilo Torres, ¿en busca de mártir?

Aldair de Jesús era entrenador de fútbol de la Escuela Real Sabanagrande. A su vez, la Policía convocó a la ciudadanía para que entregue información que contribuya al esclarecimiento de estos hechos a través de la línea de emergencia 123. También puede hacerlo en los números de los cuadrantes cercanos.

A través de una publicación en sus redes sociales, la Escuela de Fútbol Real Sabanagrande expresó sus condolencias a familiares y cercanos.

“Con el alma en pedazos y un vacío imposible de llenar, nuestro Club Deportivo se une en una sola voz para despedir a un ser excepcional, el profesor Aldair Pérez. Aldair no solo nos enseñó a tratar el balón, nos enseñó el verdadero significado de la palabra superación. Fue un joven que, con una sonrisa y una voluntad inquebrantable, nos demostró que no hay obstáculos lo suficientemente grandes cuando se tiene un corazón lleno de sueños. Su paso por este club no fue solo profesional, fue una lección de vida que quedará grabada en el césped y en el alma de cada niño que tuvo la fortuna de ser su alumno”.

Por el momento no se tienen indicios de los presuntos responsables del crimen, no obstante, las autoridades continuarán con la investigación correspondiente para ubicarlos en el menor tiempo posible.

