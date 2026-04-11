Artículos periodísticos no están sometidos a la Ley de Habeas Data: SIC

Así lo dejó en claro la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) al responder a una solicitud de una persona señalada de acoso sexual que buscaba que sus datos personales fueran retirados de una publicación del medio digital Infobae.

Las publicaciones periodísticas están cubiertas por la libertad de prensa y, por ende, no están sometidas a la Ley de Habeas Data; es decir, ninguna persona puede solicitar a un medio de comunicación que retire su nombre o información suya de una publicación porque no tiene su autorización para revelar sus datos.

El solicitante aseguraba que la publicación debía ser retirada por incluir información personal suya, como la universidad donde estudió y su lugar de trabajo, cuya publicación no había autorizado.

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“Los medios de comunicación están sometidos a altos estándares de veracidad, derivados de las garantías de los derechos al buen nombre, la intimidad y a la información, y de los mandatos propios de la ética periodística. Sin embargo, no están sometidos, al menos en sus publicaciones y demás contenidos editoriales, a las normas y procedimientos relacionados con el tratamiento de datos personales”, dijo la entidad.

La SIC señaló que exigir que toda persona mencionada en una noticia diera su autorización para el tratamiento de datos personales impediría el ejercicio periodístico.

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