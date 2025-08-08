La aprobación de Gustavo Petro sigue baja y se ubicó en 37% en agosto, según encuesta Invamer

La aprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro repuntó levemente en agosto de 2025, de acuerdo con la más reciente encuesta de Invamer, contratada por Noticias Caracol y Blu Radio.

El estudio, basado en 1.840 encuestas en 84 municipios del país, revela que el respaldo ciudadano al mandatario alcanzó el 37%, dos puntos más que en marzo, cuando fue del 35%. La desaprobación se ubicó en 58%, dos puntos menos que en la medición anterior.

Pese a esta ligera recuperación, las cifras siguen lejos de las registradas al inicio de su mandato, en agosto de 2022, cuando contaba con un 50% de aprobación y un 43% de rechazo.

El momento más crítico de su administración se dio en junio de 2025, cuando apenas un 29% respaldaba su labor y el 64% la desaprobaba, el nivel más alto de rechazo en su presidencia.