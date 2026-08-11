“Nos dejaste tus ideas y valentía”: así recordaron a Miguel Uribe Turbay en el primer aniversario de su muerte

A un año del asesinato de Miguel Uribe Turbay, familiares, dirigentes políticos y altos funcionarios del Estado recordaron su legado a través de mensajes publicados en redes sociales. Las palabras, coinciden, en resaltar su compromiso con el país, su defensa de la democracia y el impacto que su muerte dejó en la política nacional. Uno de los mensajes más emotivos fue el de su padre, Miguel Uribe Londoño, quien recordó el momento en que recibió la noticia de la muerte de su hijo. “Hace un año recibí la llamada que ningún padre debería recibir, tu corazón había dejado de latir. En ese instante, mi vida se partió en pedazos”, escribió. Aunque aseguró que el dolor sigue presente, afirmó que el orgullo de haber sido su padre y el legado que dejó Miguel lo impulsan a seguir adelante.

“Hoy, un año después, el dolor sigue siendo más profundo, pero el orgullo y el amor de haber sido tu papá me inspiran a seguir de pie. Nos dejaste tus ideas, tus principios, tu valentía y un legado que nadie podrá borrar”, señaló. También dedicó unas palabras a su nieto y a la familia de Miguel: “A mi nieto Alejandro, le hablaré siempre de ti, de tus sueños y del inmenso amor que sentías por él. Delia, que fue también parte fundamental de tu vida, es hoy mi soporte. Ella te llevará siempre en el corazón”. “Hoy te recuerdo con un no me olvides, una flor que simboliza el amor verdadero, la memoria eterna y la lealtad. Porque nunca te olvidaré, Miguel y seré siempre fiel a tu legado. Te amo y te amaré por siempre, hijo”, escribió Londoño.

A los mensajes de recuerdo también se sumó el expresidente Iván Duque, quien aseguró que el país perdió a uno de sus líderes jóvenes más prometedores. “Se cumple un año del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, a quien el terrorismo le arrebató la vida y a Colombia la oportunidad de seguir contando con un líder íntegro, transparente y comprometido con el futuro del país”, manifestó.

Duque sostuvo que el legado del dirigente político sigue vigente y destacó que su ejemplo debe servir para fortalecer las instituciones democráticas. “Su legado y su patriotismo perdurarán. Aunque seguimos lamentando su partida, su ejemplo nos recuerda que el Estado siempre va a doblegar a los criminales que apagaron la vida de un hombre joven, preparado y talentoso que tenía tanto por aportar”. El exmandatario concluyó su mensaje afirmando que “Miguel vive en su legado y en nuestra determinación de defender la democracia, la libertad y la seguridad”.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella también recordó a Miguel Uribe Turbay al cumplirse el primer aniversario de su muerte. “Hace un año, Colombia perdió a Miguel Uribe Turbay, un hombre que aún tenía mucho por vivir, por hacer y por entregarle a su Patria”, escribió en sus redes sociales.

El mandatario destacó especialmente su compromiso con el país y con las instituciones democráticas. “Hoy honro su vida, su amor por Colombia y su firme defensa de la democracia”, señaló.

Los mensajes se conocieron en medio de los actos de conmemoración realizados este martes para recordar al exsenador y excandidato presidencial, cuya muerte marcó un antes y un después en la política colombiana. Así, un año después, sus familiares, amigos y dirigentes de distintos sectores continúan evocando su figura, sus ideas y el legado que dejó en la vida pública de Colombia. Lea también: Hace un año murió Miguel Uribe, ¿quién dio la orden? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: