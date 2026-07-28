“Me van a hacer algo” y “me recordó su pasado en la guerrilla”: Las frases más duras de Angie Rodríguez sobre Petro y “cosas feas” en Casa de Nariño

“Dios mío, si este señor me acaba de decir esto... me voy a quedar desamparada y me van a hacer algo”. Con esa frase, la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, resumió en entrevista radial uno de los momentos más crudos de una tensa conversación que sostuvo con el presidente Gustavo Petro una noche antes de aceptar el cargo, y que la llevó a ceder por temor a quedar sin protección.
Rodríguez contó que la discusión se dio luego de que ella le manifestara al mandatario que no aceptaba ningún cargo, después de que este la tratara prácticamente de “criminal”.
“Me dio rabia, me dio rabia que él me insultara de esa manera. Yo le dije, yo no le acepto ningún cargo, no quiero ser ni su gerente del fondo, ni su directora del Dapre, no quiero nada, me voy de acá”, relató con voz temblorosa en la entrevista con Blu Radio.
“¿Sabe qué, señor presidente? Si yo soy una corrupta, una contrabandista, una paramilitar, le renuncio a todo”, dijo Rodríguez.
Pero esa no fue la parte más dura del relato. En el transcurso de la entrevista, Rodríguez aseguró que, después de ese primer cruce, el presidente le habría dicho palabras aún más fuertes que, según precisó, no tienen relación con su continuidad en el cargo sino con su vida y su seguridad, e insistió en que no las revelaría. Aunque sí dio luces: dijo que Petro “le recordó su pasado en la guerrilla”.
Estas son algunas de las frases más fuertes que dejó la entrevista que Rodríguez le concedió al medio ya citado, en medio de la controversia por las denuncias de amenazas y presiones para guardar silencio que ha hecho públicas en los últimos días.