La historia del hombre que drogaba con fármacos veterinarios para robar ciudadanos en Bogotá

Las autoridades anunciaron que un hombre fue enviado a la cárcel tras haber sido señalado de atacar a integrantes de la población LGBTIQ+ en la localidad de Chapinero, al norte de Bogotá, utilizando medicamentos veterinarios y sustancias químicas para drogarlos y robarles sus pertenencias.

De acuerdo con las investigaciones, el sujeto, identificado como César Andrés Rivera Méndez, contactaba a sus víctimas a través de aplicaciones de citas virtuales.

Luego de ganar su confianza, concretaba encuentros en las residencias de las personas, donde desplegaba su modalidad criminal.

Una vez en los inmuebles, les ofrecía bebidas alcohólicas adulteradas con productos veterinarios y otras sustancias químicas que reducían su capacidad de reacción o los hacían perder el conocimiento.

En ese estado de vulnerabilidad, Rivera aprovechaba para despojarlos de objetos de valor, tarjetas bancarias y realizar transferencias electrónicas o compras sin su consentimiento.

La Fiscalía documentó al menos cinco casos en los que Rivera habría actuado bajo este modus operandi en la localidad de Chapinero, logrando apropiarse de más de 80 millones de pesos en elementos hurtados y transacciones fraudulentas.