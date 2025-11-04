Alcaldesa de Barrios Unidos denunció por amenazas a dueño de Before Club y pareja de congresista María del Mar Pizarro

La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal por el delito de amenaza tras la denuncia interpuesta por la alcaldesa de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, Andrea Melissa Morales, quien aseguró que recibió intimidaciones por parte de Andrés Solano Bautista, dueño de Before Club, la misma discoteca de la que salió el joven estudiante Jaime Esteban Moreno antes de recibir una golpiza mortal en la madrugada del pasado 31 de octubre.
Los hechos por los cuales la alcaldesa señala a la pareja de la representante a la Cámara, María del Mar Pizarro, nada tienen que ver con lo ocurrido durante la celebración del Halloween, sino que se remontan al pasado 20 de junio durante un evento en el parque La Araña, en el barrio San Felipe, en el que Morales exigió el cumplimiento de las normas para espectáculos con gran afluencia de público.