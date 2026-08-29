Ana María Saavedra, la única trilliza que sobrevivió tras el terremoto en Cali, recibirá un apartamento por el Gobierno

Ana María Saavedra, única sobreviviente de las trillizas de la familia Saavedra Caicedo, de 23 años, recibirá un apartamento amoblado como parte de las ayudas del Gobierno nacional para los damnificados del fuerte sismo ocurrido el pasado lunes 10 de agosto. Le puede interesar: 230 centros médicos afectados y más de $100.000 millones para reconstruir la infraestructura de salud tras el terremoto en Cali Y es que, entre las ruinas que dejó el terremoto de magnitud 7.4 en toda la zona del Valle del Cauca, la historia de la joven vallecaucana destaca por su dolor y resiliencia. “Doctor, yo necesito vivir. Dios me tiene para cosas grandes”, le dijo Ana al anestesiólogo antes de entrar a una cirugía.

El anuncio oficial se conoció este viernes 28 de agosto desde la ciudad de Cali. El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que la vivienda otorgada a Ana María forma parte de un paquete de cuatro inmuebles amoblados, gestionados en alianza con la constructora Marval para apoyar a los afectados por la tragedia. “Uno de los apartamentos es para Ana María Saavedra, que perdió a sus hermanas y padres. “Qué caso tan duro”, dijo el presidente. En la jornada, el mandatario explicó que Daniela Tangarife, prima de Ana María, fue la encargada de recibir la propiedad a nombre de la joven.

¿Quiénes son los otros beneficiarios de las viviendas donadas por el Gobierno?

Junto a ella, los otros tres beneficiarios de estas viviendas donadas son Diana Marcela Troncoso, Cristian López Arango y Maryori Basto Flórez. El desplome del edificio donde se encontraba la familia Saavedra Caicedo cobró la vida de casi todos sus integrantes.

Ana María fue la única de las trillizas que logró salir con vida de la estructura colapsada. Sus hermanas, Sofía e Isabel Saavedra, así como sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, fallecieron atrapados entre los escombros tras el violento sismo. En el marco de su visita al departamento, De La Espriella señaló que supervisará de manera directa los trabajos de infraestructura dirigidos a la restauración de los sectores destruidos por la emergencia telúrica. “No hay diferencias políticas ni ideológicas, ni diferencias de ninguna clase, porque todos estamos bajo una misma bandera: la de Colombia”, afirmó el presidente. El jefe de Estado añadió que retornará a la región las veces que resulten necesarias para comprobar en persona el progreso de los trabajos y asegurar el desarrollo total de los proyectos previstos para la recuperación integral del departamento. “Colombia se ha volcado a darle amor a Ana María. No podemos devolverle la vida que tenía, pero sí darle una nueva”, expresó Diana March, otra prima de Ana, tras el terremoto, insistiendo en que el acompañamiento es clave para que la joven logre afrontar la pérdida. También le puede interesar: Aprobaron más de 37.000 firmas para poner en debate la posible militarización de Bogotá: todo se definirá en el Concejo

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