Van ocho sismos en Colombia este sábado: Chocó concentra el de mayor magnitud

El Servicio Geológico Colombiano reportó ocho sismos en distintas zonas del país durante la madrugada y la mañana de este sábado 29 de agosto. Chocó concentró seis de los movimientos, incluido uno de magnitud 3,9 registrado en Medio San Juan.

La actividad sísmica comenzó temprano en Chocó. El primer movimiento se registró a las 3:39 a. m. en Istmina, con una magnitud de 3,0 y una profundidad de 43 kilómetros. Catorce minutos después, a las 3:53 a. m., ocurrió otro sismo en el mismo municipio, esta vez de magnitud 2,8 y a 40 kilómetros de profundidad.

Entérese: “Acá sigue temblando”: el drama de más de 200 familias de Andes tras sufrir avalancha y terremoto en dos meses

A las 5:50 a. m., el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó en Medio San Juan (Andagoya), Chocó, un sismo que inicialmente fue informado con una magnitud de 4,0, pero posteriormente fue ajustado a 3,9. El movimiento tuvo una profundidad de 40 kilómetros y su epicentro fue localizado a 14 kilómetros de Sipí, 45 kilómetros de Nóvita y 56 kilómetros de El Dovio, en Valle del Cauca.