Denuncian amenazas de muerte contra Paloma Valencia; una corona fúnebre con su rostro comenzó a circular

El expresidente Álvaro Uribe Vélez encendió las alarmas este domingo al denunciar a través de sus redes sociales una amenaza directa de muerte contra la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia. La intimidación se hizo pública mediante una imagen que circuló en la red social X, en la que se observa una corona fúnebre con el nombre de la senadora y el mensaje “Descanse en paz”. La publicación amenazante incluía una fotografía de la candidata en blanco y negro, su fecha de nacimiento y el año 2026, lo cual fue interpretado como un mensaje de alerta máxima en plena recta final de la campaña presidencial. Ante este hecho, Uribe calificó a los responsables como “bandidos cobardes” y exigió mayor protección para Valencia: “Todos tenemos que cuidar a Paloma. ¿Por qué hay redes que se prestan para esto?”, cuestionó el exmandatario.

Una situación similar estaría pasando con el candidato Abelardo de la Espriella, de quien también se habría publicado una corona fúnebre similar con su fecha de nacimiento y el año 2026.

Las imágenes circularon en una cuenta de redes sociales donde se ven a los dos candidatos con coronas fúnebres. La del abogado De la Espriella habría sido publicada tiempo atrás. Justamente fue el abogado y ahora aspirante presidencial uno de los primeros en solidarizarse con la candidata del Centro Democrático. “Miserables cobardes: así nos quiere ver el régimen y sus socios del narcoterrorismo a quienes luchamos por la democracia, la institucionalidad y la libertad”, posteó en su cuenta de X.

Por otro lado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó en sus redes las amenazas de muerte contra Valencia. “Desde el Gobierno Nacional hemos brindado todas las garantías de seguridad, especialmente a los candidatos de la oposición, con medidas anticipadas y sin sesgos políticos”, subrayó.

Días atrás la campaña de Paloma Valencia había denunciado la vandalización de una de sus sedes en Bucaramanga, donde las puertas y ventanas fueron rayadas con mensajes despectivos y en alusión a otros candidatos.

La candidata y actual congresista no se ha pronunciado. Su partido, Centro Democrático, calificó la imagen como una “infamia” y una “barbarie contra la democracia”. También recordó lo sucedido con Miguel Uribe, magnicidio ocurrido en esta misma campaña presidencial.

Ya la campaña de Paloma ha enfrentado alertas en contra de la integridad de la candidata, pues en el pasado mes de febrero se dio la captura de una funcionaria del Inpec que estaba armada en un acto político en Tolima donde Valencia estuvo acompañada del expresidente Uribe. También, en el mes de octubre del año pasado, la hoy candidata presidencial fue citada junto a la congresista Catherine Juvinao y al contralor Carlos Hernán Rodríguez a una reunión con Presidencia por informes de inteligencia que advertían sobre amenazas en su contra.