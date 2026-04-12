Denuncian amenazas de muerte contra Paloma Valencia; una corona fúnebre con su rostro comenzó a circular

El expresidente Álvaro Uribe Vélez encendió las alarmas este domingo al denunciar a través de sus redes sociales una amenaza directa de muerte contra la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.
La intimidación se hizo pública mediante una imagen que circuló en la red social X, en la que se observa una corona fúnebre con el nombre de la senadora y el mensaje “Descanse en paz”.
La publicación amenazante incluía una fotografía de la candidata en blanco y negro, su fecha de nacimiento y el año 2026, lo cual fue interpretado como un mensaje de alerta máxima en plena recta final de la campaña presidencial.
Ante este hecho, Uribe calificó a los responsables como “bandidos cobardes” y exigió mayor protección para Valencia: “Todos tenemos que cuidar a Paloma. ¿Por qué hay redes que se prestan para esto?”, cuestionó el exmandatario.