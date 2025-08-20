Uribe ya fue notificado de su libertad, dice que saldrá a Sabaneta y luego a misa: “Cada minuto lo dedicaré a luchar”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez recuperó su libertad luego de que el Tribunal Superior de Bogotá revocara la detención domiciliaria impuesta en primera instancia. La medida se dio tras la apelación de su defensa y mientras se resuelve el fallo de segunda instancia por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal.
Uribe anunció su regreso a la vida pública con un mensaje en el que expresó: “Acabo de recibir la boleta de libertad. A las 5 pm en las calles de Sabaneta. Después misa en María Auxiliadora. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a luchar por la libertad de Colombia”.