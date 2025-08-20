Uribe ya fue notificado de su libertad, dice que saldrá a Sabaneta y luego a misa: “Cada minuto lo dedicaré a luchar”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez recuperó su libertad luego de que el Tribunal Superior de Bogotá revocara la detención domiciliaria impuesta en primera instancia. La medida se dio tras la apelación de su defensa y mientras se resuelve el fallo de segunda instancia por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal. En contexto: Los detalles de la libertad que ordenó el Tribunal de Bogotá y la corrección a la jueza Sandra Heredia Uribe anunció su regreso a la vida pública con un mensaje en el que expresó: “Acabo de recibir la boleta de libertad. A las 5 pm en las calles de Sabaneta. Después misa en María Auxiliadora. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a luchar por la libertad de Colombia”.

Un día antes, el 19 de agosto, también había manifestado: “Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”.

Decisión del Tribunal Superior de Bogotá

El pasado 1 de agosto, la jueza Sandra Heredia condenó a Álvaro Uribe a 12 años de prisión por fraude procesal y soborno a testigos, convirtiéndose en el primer expresidente colombiano sentenciado por la justicia ordinaria.

La jueza ordenó de manera inmediata su detención domiciliaria, decisión que fue cuestionada por la defensa al considerar que se vulneraron derechos fundamentales como la libertad, la dignidad humana, el debido proceso y la presunción de inocencia. Tres días después de la condena, los abogados interpusieron una tutela que derivó en la revisión del Tribunal Superior.

La Sala Penal del Tribunal concluyó que no existían fundamentos claros para mantener la medida de detención domiciliaria impuesta por la jueza 44 de conocimiento, Sandra Heredia.