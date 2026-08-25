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Petro habría impedido que Alirio Uribe, cercano a Cepeda, sea magistrado del CNE por no apoyar su versión sobre un fraude electoral

Se mueve la antesala para elegir al nuevo Consejo Nacional Electoral. En otras movidas, representantes de las curules de paz se fueron contra Guillermo Rivera, otra ficha que buscaría poner el Pacto Histórico.

  • El exrepresentante Alirio Uribe ha apoyado al Pacto Histórico desde sus cimientos, pero Petro le dio la espalda. Foto: Colprensa.
    El exrepresentante Alirio Uribe ha apoyado al Pacto Histórico desde sus cimientos, pero Petro le dio la espalda. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 3 horas
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En la antesala de la elección de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral, que será este 25 de agosto en el Congreso, se conoció que el expresidente Gustavo Petro le quitó el guiño a uno de los candidatos.

Se trata del exrepresentante a la Cámara Alirio Uribe, cercano al senador Iván Cepeda. De hecho, fue uno de quienes más lo acompañaron en la campaña a la Presidencia.

Si bien Uribe contaba con el apoyo del Pacto Histórico, así como la exsuperintendente Cielo Rusinque, una reunión de bancada de ese partido habría cambiado los planes, según informó Caracol Radio.

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Los motivos detrás de la decisión de Petro y el respaldo a Cielo Rusinque

En ese encuentro, el expresidente y los congresistas de la colectividad habrían llegado a un acuerdo en el que él postularía a uno de los candidatos y el otro sería propuesto por el partido. De esta manera, Petro respaldó a Rusinque, pero eso le habría complicado las cosas a Uribe.

Petro se habría opuesto a la elección del exrepresentante. Si bien lo tiene entre sus aprecios, consideraría que no defendió los votos del Pacto Histórico en las elecciones pasadas. En otras palabras, no estuvo del lado de la teoría del supuesto fraude que el exmandatario sigue defendiendo sin pruebas.

Entonces, se habría presentado una especie de veto a Uribe, lo que no habría caído bien entre los congresistas cercanos. Sin embargo, donde manda capitán no mandan marineros, y habrían aceptado la decisión de Petro, quien se declaró jefe de la oposición a Abelardo de la Espriella.

Las alternativas jurídicas y la búsqueda de un tercer cupo en el CNE

Ante esto, Petro se habría movido para que el elegido sea William Villanueva, un abogado que fue protagonista en las denuncias sobre supuesto fraude en las elecciones presidenciales. Pero no sonó, ya que, según al criterio jurídico de varios, estaría próximo a la edad de retiro forzoso.

En esa línea, se le habría despejado la vía a la abogada Ana Jimena Bautista, pese a la inconformidad de buena parte de los asistentes, empezando por la senadora Carolina Corcho, cuyo candidato era Gabriel Bustamante.

En medio de esas “papas calientes” internas, el Pacto se estaría moviendo para conseguir votos que le permitan tener un tercer cupo, el cual quedaría en manos del exembajador Guillermo Rivera.

Lea también: Cuatro ministros de Abelardo de la Espriella están citados a control político en el Congreso, ¿por qué?

Cuestionamientos de las curules de paz al “lobby” de Guillermo Rivera

Este fue cuestionado por las curules de paz. Entre ellos, el congresista Jorge Rodrigo Tovar Vélez. “Lo de Guillermo Rivera es increíble. Lo he dicho varias veces, la doble moral tiene jodida la política en nuestro país”, escribió en su cuenta de X.

Luego, narró que Rivera habría llamado a algunos miembros de las curules de paz para hacer lobby, después de haberlos criticado por apoyar al gobierno de De la Espriella.

“Hace un mes despotricaba de las curules de paz por nuestra manifestación de apoyo decidido al gobierno de Abelardo de la Espriella. Hoy, el mismo señor Guillermo Rivera ha llamado uno a uno a varios colegas Representantes de las curules de paz (los mismos que para él hace un mes éramos lo peor de la política colombiana) a rogarles lo acompañen para llegar a ser magistrado del CNE”, dijo Tovar.

Finalmente, sentenció. “Somos los peores del mundo por apoyar la Patria Milagro, pero pasamos a ser los mejores si lo apoyamos a llegar al CNE. No señor, con las curules de paz no va a jugar, no se vista que no va”.

Distribución de votos y proyecciones para la conformación del CNE

¿Cómo van los otros votos? Uno de los escenarios posibles deja definidos casi que siete de los nueve puestos. El Centro Democrático, en coalición con el Mira, presentó a dos candidatos; con el remanente suyo más el del partido cristiano podría quedar con esos dos asientos.

Mientras tanto, al Pacto Histórico, como se viene diciendo, le corresponderían otros dos, con la posibilidad de disputar un tercero si llega a una alianza con la Alianza Verde (que postuló en coalición con otras colectividades al asesor del saliente magistrado Cristian Quiroz, Miguel Eduardo Sastoque) o con En Marcha (que postuló al exministro Guillermo Rivera). Pero suponiendo que no, hasta ahí irían cuatro.

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Y los demás partidos tradicionales (Liberal, Conservador, U) quedarían con un cupo cada uno. Con lo que siete de los nueve estarían “cantados”. Entonces restarían dos sillas que podrían ser para el candidato de Cambio Radical y para el de Salvación Nacional. Incluso, para el Partido Liberal.

Bloque de Preguntas Frecuentes

¿Cómo se eligen los magistrados del Consejo Nacional Electoral en Colombia?
Son elegidos por el Congreso de la República en pleno para un periodo institucional de cuatro años, mediante el sistema de cifra repartidora, reflejando la composición de las fuerzas políticas.
¿Cuántos magistrados integran el Consejo Nacional Electoral?
El CNE está integrado por nueve magistrados electos que deben cumplir con los mismos requisitos constitucionales exigidos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
¿Cuáles son las funciones principales del CNE?
Ejerce la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral, regula el financiamiento de campañas, otorga personería jurídica a partidos y vela por la transparencia comicial.

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