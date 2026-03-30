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El testimonio que señala al senador Alirio Barrera como presunto acosador sexual: “me besó a la fuerza”

Desde el equipo del congresista aseguran que se trata de un ataque político y que los hechos nunca habrían ocurrido. Sin embargo, la víctima ya denunció penalmente y entregó su testimonio a la opinión pública. Todo habría ocurrido en 2016.

  • Una mujer, quien prefirió guardar su identidad bajo reserva, denunció penalmente al senador. FOTO: CONGRESO DE LA REPÚBLICA.
    Una mujer, quien prefirió guardar su identidad bajo reserva, denunció penalmente al senador. FOTO: CONGRESO DE LA REPÚBLICA.
Loren Sofía Buitrago Bautista
Loren Sofía Buitrago Bautista
hace 3 horas
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“Él no dijo nada y me agarró de la mano, muy duro, y luego de la otra. Me acercó hacia él y me besó a la fuerza. Yo no podía gritar, solo hacer el sonido de que no quería eso. De repente me soltó y se alejó”, ese es el testimonio que una exfuncionaria de la Gobernación de Casanare le dio a la Corte Suprema de Justicia en contra de Alirio Barrera, senador del Centro Democrático.

Todo habría ocurrido en 2016, cuando la víctima —que prefirió guardar en secreto su identidad— de menos de veinte años trabajaba junto a Barrera, quien en ese momento era gobernador de Casanare. El testimonio lo dio en entrevista con Cambio.

La denuncia fue puesta este año ante la Fiscalía Regional del departamento, que trasladó el caso al alto tribunal.

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La mujer aseguró que terminó en la oficina del político porque ella era parte de una iglesia que hacía campamentos en la región. En ese momento, sus compañeros de fe le dijeron que se dirigiera al gobernador para pedir ayudas, porque “antes ya nos habían colaborado con carpas o recursos”. Allí fue cuando la mujer lo señala de, presuntamente, haberla besado en contra de su voluntad.

Le dije que por qué me hacía eso, que si no tenía familia. Él no dijo nada, se hizo hacia el otro lado de la oficina y me dijo que ahora sí le contara qué necesitaba. Yo le expliqué que iba por unas ayudas para la Iglesia; él sacó una maleta y de ahí me dio 400.000 pesos”, añadió la mujer en su denuncia al medio citado.

Tras los hechos, la denunciante asegura que salió de su oficina “pálida y temblando”, pero que el miedo a represalias la hizo pensar que nadie podría saber lo que ocurrió. Además, le preocupaba el hecho de no tener pruebas: no se esperaba aquel abuso, y dice que le quitaron el celular antes de ir al despacho.

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“Siempre me dije que debía esperar a que este señor perdiera su poder. Pensé que cuando terminara su periodo como gobernador eso iba a pasar y podría denunciar sin tanto miedo. Pero en diez años lo que ha hecho es escalar, a senador y otra vez senador. Yo no podía seguir callada”, explicó, añadiendo que el episodio le dejó cuadros de ansiedad severos.

El equipo del senador le aseguró a Cambio que todo es mentira, y que se trataría de un “ataque político”. Ratificaron que les llegó el aviso judicial de la Corte el pasado 26 de marzo, que la investigación está en etapa indagatoria y que hasta el momento no hay una acusación formal ni pruebas sobre los hechos.

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Señalaron a Jorge Enrique Ortiz, conocido popularmente como Segurito, de estar detrás de “la mentira”. Ortiz, por su parte, es un antiguo aliado de Barrera, pues lo ayudó a formar su campaña para la Gobernación. En ese sentido, el senador del Centro Democrático aseguró que Ortiz estaría buscando hacer política en medio del contexto electoral.

La denunciante le dijo a Cambio que sabía que la relación entre Ortiz (actual compañero de trabajo) y ella levantaría dudas, pero afirmó: “Sé que el apoyo de él (Jorge Enrique Ortiz) puede generar comentarios y que el senador se va a excusar en que es un ataque político. Pero yo sé que lo que digo es verdad, al punto de que no quise hacerlo público antes de las elecciones porque no me interesa”.

Bloque de preguntas y respuestas

¿De qué se le acusa exactamente al senador Alirio Barrera?
Se le señala por el presunto delito de acto sexual violento.
¿Qué ha dicho la Corte Suprema sobre este caso?
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha recibido el caso y se encuentra en etapa de indagación previa. Esto significa que están recolectando pruebas para determinar si existen méritos para una acusación formal.
¿Cuál es la respuesta del senador ante la denuncia?
Alirio Barrera y su equipo jurídico niegan rotundamente las acusaciones, calificándolas de “mentira” y un “ataque político”

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