El testimonio que señala al senador Alirio Barrera como presunto acosador sexual: “me besó a la fuerza”

“Él no dijo nada y me agarró de la mano, muy duro, y luego de la otra. Me acercó hacia él y me besó a la fuerza. Yo no podía gritar, solo hacer el sonido de que no quería eso. De repente me soltó y se alejó”, ese es el testimonio que una exfuncionaria de la Gobernación de Casanare le dio a la Corte Suprema de Justicia en contra de Alirio Barrera, senador del Centro Democrático.

Todo habría ocurrido en 2016, cuando la víctima —que prefirió guardar en secreto su identidad— de menos de veinte años trabajaba junto a Barrera, quien en ese momento era gobernador de Casanare. El testimonio lo dio en entrevista con Cambio.

La denuncia fue puesta este año ante la Fiscalía Regional del departamento, que trasladó el caso al alto tribunal.

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La mujer aseguró que terminó en la oficina del político porque ella era parte de una iglesia que hacía campamentos en la región. En ese momento, sus compañeros de fe le dijeron que se dirigiera al gobernador para pedir ayudas, porque “antes ya nos habían colaborado con carpas o recursos”. Allí fue cuando la mujer lo señala de, presuntamente, haberla besado en contra de su voluntad.

“Le dije que por qué me hacía eso, que si no tenía familia. Él no dijo nada, se hizo hacia el otro lado de la oficina y me dijo que ahora sí le contara qué necesitaba. Yo le expliqué que iba por unas ayudas para la Iglesia; él sacó una maleta y de ahí me dio 400.000 pesos”, añadió la mujer en su denuncia al medio citado.