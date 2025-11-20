Alias Pescado y Jimmy Martínez, los reclutadores de los menores muertos en Guaviare, sobrevivieron al bombardeo

El disidente de las Farc que reclutó a los siete menores de edad que murieron en el bombardeo del pasado 10 de enero en Guaviare, logró sobrevivir al impacto de las bombas, y hoy sigue refugiado en la selva a la espera de volver a sus andanzas.
Se trata de Luis Felipe Jiménez Ramírez, alias Pescado” o Héctor Aguilar, el comandante del frente 39 del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc que lidera Néstor Gregorio Vera (Iván Mordisco).
Le puede interesar: La doble moral de Petro: pide perdón por los bombardeos, pero los justifica
De acuerdo con información de Inteligencia, las Fuerzas Militares introdujeron un grupo de 20 uniformados en la zona rural del municipio de Calamar, a principios del mes de noviembre, para darle cacería.
Pero mientras la tropa avanzaba hacia la posible ubicación del objetivo, en el centro de mando de la operación se percataron de un movimiento del enemigo.
A las huestes de “Pescado” se sumaron otros disidentes del frente 44, bajo el mando de Jhon Wilmer Ulcué Trochez (“Jimmy Martínez” o “Jimmy Parra”), hasta sumar una fuerza de, por lo menos, 150 combatientes.