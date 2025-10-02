x

Alias Gonzo, recordado por el audio “no, le falta un bracito, soy muy sentimental”, apareció rehabilitado y trabajando con una fundación

El hombre que se hizo viral por una frase en un audio policial reapareció con un mensaje de resocialización.

  • Alfonso Forero, también conocido como alias Gonzo FOTO: REDES SOCIALES FUNDACIÓN LIBERTAD Y VIDA
    Alfonso Forero, también conocido como alias Gonzo FOTO: REDES SOCIALES FUNDACIÓN LIBERTAD Y VIDA
El Colombiano
El Colombiano
02 de octubre de 2025
bookmark

Alfonso Forero, conocido como alias Gonzo, se hizo viral en 2017 por negarse a robar a una persona que no tenía un brazo. Tras pagar cárcel, ahora colabora con una fundación y afirma estar rehabilitado.

Alias Gonzo fue parte de la estructura delincuencial Los Pokemones, una banda que operaba en Cali y que se dedicaba al hurto de celulares. Según investigaciones de la Policía, Forero era el encargado de seleccionar a las víctimas y los dispositivos que se iban a robar a los transeúntes, si estos estaban descuidados y los teléfonos cumplían con ciertas características. Después, el robo se ejecutaba y él escapaba con su cómplice en moto.

Entérese: Hombre rompió récord al tener covid-19 durante 750 días

El caso de Gonzo tomó relevancia nacional cuando se filtró una llamada interceptada entre él y otro miembro de la banda, alias Alex. En la conversación, sacada por Noticias Caracol, Alex le insiste en que robe a un hombre, pero Gonzo se niega al notar que la víctima no tenía un brazo. “No, le falta un bracito”, respondió, a lo que su compañero replicó: “¿Y qué pasa, Gonzo? Estamos es robando”, a lo que respondió” ja ja ja. Es que yo soy muy sentimental”.

Esa frase de “no, es que le falta un bracito” y que “es muy sentimental”, se convirtieron en tendencia y en un meme en las redes sociales.

La conversación generó múltiples reacciones. Algunos usuarios destacaron que, incluso en medio del delito, había mostrado pena por robar, mientras que otros lo criticaron por el cinismo de sus palabras.

Al final, la banda ‘Los Pokemones’ fue finalmente desarticulada en 2018 tras un operativo de la Policía Metropolitana de Cali que dejó 22 capturados. Según las autoridades, este grupo tenía injerencia en la Comuna 6 y estaba vinculado a homicidios y desapariciones, además de disputas por el control territorial en varios barrios de la ciudad.

De “Gonzo” a Alfonso

Alfonso Forero pasó varios años en la cárcel después de su captura. En prisión, asegura que tomó la decisión de dejar atrás el mundo delictivo y buscar una segunda oportunidad, esto, por medio de un video difundido por la fundación Libertad y Vida, en el que explicó que ese fue el momento en que decidió “tomar el camino del bien y cambiar” su vida.

Fue así que Forero se presentó nuevamente a las redes: “Mi nombre es Alfonso Forero, más conocido en el bajo mundo como alias Gonzo. Me conocen aquí en Colombia por haber pertenecido a la banda de ‘Los Pokemones’. Cuando estuve en prisión decidí tomar el camino del bien y cambiar mi vida”.

En ese mensaje añadió: “Es por eso que llevo más de cuatro años colaborando con la Fundación Libertad y Vida, la cual ha sido el apoyo más grande en el proceso de integración a la sociedad”.

La fundación también se refirió a su proceso, ya que en la descripción del video publicado expresaron lo siguiente: “¿Recuerdan a alias Gonzo? Pues ha estado trabajando todo este tiempo, apoyando a jóvenes a resocializarse a través del deporte. Junto a la Fundación Libertad y Vida, ha trabajado sin descanso para brindarles nuevas oportunidades y un futuro mejor. ¡El cambio sí es posible y Gonzo lo está demostrando!”.

Forero reconoce que no fue un camino sencillo y que la estigmatización lo persiguió desde el inicio. Sin embargo, insiste en que ese proceso es una muestra de que sí es posible abandonar la delincuencia y construir nuevas oportunidades en la sociedad.

Le puede interesar: ¡Qué orgullo! Padres expusieron un cartel afuera de su humilde casa para celebrar el grado universitario de su hijo

